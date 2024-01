Siegtor in der Nachspielzeit

Die Grasshoppers gewinnen das 284. Zürcher Derby in der 20. Runde der Super League mit 2:1.

Den entscheidenden Treffer erzielt Pascal Schürpf in der fünften Minute der Nachspielzeit. Bis zur 73. Minute führt der FCZ mit 1:0.

In den weiteren Partien vom Sonntag verliert St. Gallen gegen Lugano 1:4, Luzern dreht die Partie gegen Lausanne-Sport in Unterzahl.

Die Grasshoppers hatten in der ersten Halbzeit des 284. Zürcher Derby nicht viel zu melden. Immer wieder schnürte der FCZ das Heimteam in dessen Platzhälfte ein, legte auch ohne den gelbgesperrten Coach Bo Henriksen einen dominanten Auftritt hin. Insgesamt 13 (!) Abschlüsse notierten die Statistiker auf Seiten des FCZ nach 45 Minuten.

Dementsprechend verdient war der Führungstreffer des Tabellenvierten in der 20. Minute. Bledian Krasniqi genoss vor dem GC-Sechzehner zu viele Freiheiten. Mit einem wunderbaren Abschluss in die hohe linke Torecke zeichnete der 22-Jährige für das 1:0 verantwortlich. Der Schlussmann der Grasshoppers, Justin Hammel, blieb chancenlos.

00:49 Video Krasniqis Sonntagsschuss zum 1:0 für den FCZ Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Ebendieser Hammel hielt seine Mannschaft in der Folge aber mehrmals mit hervorragenden Paraden im Spiel:

43. Minute: Der GC-Keeper stürmt gegen den heraneilenden Daniel Afriyie aus dem Tor und kann den Ball gerade noch wegspitzeln.

Der GC-Keeper stürmt gegen den heraneilenden Daniel Afriyie aus dem Tor und kann den Ball gerade noch wegspitzeln. 45.+1 Minute: Rodrigo Conceição schlenzt den Ball in die entfernte Torecke. Hammel kann die Kugel in extremis an die Latte lenken.

Es war ein Auftritt, der GC-Coach Bruno Berner nicht gefallen konnte. Nach dem Ausbleiben einer unmittelbaren Reaktion in der zweiten Halbzeit brachte Berner in der 69. Minute mit Pascal Schürpf und Dorian Babunski zwei neue Offensivkräfte. Von da an drückten die Grasshoppers auf den Ausgleich.

Erst verpasste Giotto Morandi noch aus aussichtsreicher Position (71.). Zwei Minuten später machte es der eben erst eingewechselte Babunski besser. Nach starker Vorarbeit von Francis Momoh sorgte Babunski per Kopf für den Ausgleich. GC war zurück im Derby und hielt das Tempo hoch.

00:52 Video Babunski bringt GC zurück ins Spiel Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Der FCZ erwachte aber kurz darauf aus seiner Schockstarre und suchte in den Schlussminuten erneut das Heil in der Offensive. Die Partie wogte hin und her, doch ein Treffer wollte nicht fallen. Es schien auf ein Remis zwischen diesen beiden Mannschaften hinauszulaufen.

Doch in der Nachspielzeit unterlief Lindrit Kamberi ein folgenschwerer Fehler. Der FCZ-Verteidiger schlug nach einem Rückpass von Cheick Conde als letzter Mann am Ball vorbei und ermöglichte Schürpf den Gegenstoss. Der GC-Stürmer entschied das Laufduell gegen Kamberi für sich und bezwang FCZ-Goalie Yanick Brecher mit einem flachen Schuss in die nahe Ecke. Es war der Schlusspunkt eines intensiven Zürcher Derbys. GC rückt dank diesem Sieg auf den achten Tabellenrang vor. Derweil wartet der FC Zürich seit fünf Partien auf einen Vollerfolg.

Schliessen 01:05 Video Schürpf gelingt in der 95. Minute der Lucky Punch Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. 01:08 Video Die GC-Stimmen zum Derby Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 00:58 Video Die FCZ-Stimmen zum Derby Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

So geht es weiter

Für die beiden Zürcher Klubs geht es bereits am Mittwoch weiter. Die Grasshoppers sind zu Gast im Tessin beim FC Lugano, der FCZ empfängt im Letzigrund den FC Lausanne-Sport.