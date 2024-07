Nach dem 1:2 von Luzern gegen Servette ist es in den sozialen Medien zu einem rassistischen Angriff auf Dereck Kutesa gekommen.

Der Saisonstart ist dem FC Luzern misslungen. Am Sonntag verloren die Innerschweizer in der Super League gegen Servette mit 1:2. Dereck Kutesa, der Genfer Offensivmann mit FCL-Vergangenheit, war dabei in der 4. Minute für das 1:0 der Gäste besorgt.

Dies muss einem Luzerner «Anhänger» derart sauer aufgestossen sein, dass dieser in seiner Instagram-Story ein Bild von einer Banane postete mit der Bemerkung «You're favorite food». Zwar grammatikalisch falsch, aber die Message war klar. Schliesslich wurde auf dem Bild Kutesa markiert.

Luzern will durchgreifen, Servette dabei helfen

Der Servettien, der seit 2022 für die Genfer spielt, teilte die Story auf seinem Instagram-Kanal und markierte sowohl den FCL als auch Servette.

Beide Klubs reagierten umgehend und verurteilten die rassistische Beleidigung aufs schärfste. Der FCL kündigte zudem an, alles zu unternehmen, um den «Fan» ausfindig zu machen und ihn mit einem Stadionverbot zu belegen. Servette schrieb, dass man Luzern in diesem Bemühen unterstützen werde.