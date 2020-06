St. Gallen sendet deutliches Zeichen an (Meister-)Konkurrenz

Souveräner Auftritt in Sion

St. Gallen gewinnt sein 1. Spiel nach der Corona-Pause in Sion souverän mit 2:1.

Beide Tore für spielfreudige Ostschweizer markiert Cedric Itten.

Dank dem Sieg übernimmt der FCSG wieder die Tabellenspitze von YB.

Im 2. Samstagsspiel schlägt Xamax im Kellerduell Thun.

Vor dem Re-Start gab es viele Fragezeichen um den FC St. Gallen. Kann Peter Zeidlers Team die Unbeschwertheit aus der Zeit vor der Zwangspause erneut abrufen? Die Antwort nach der 1. von 13 verbleibenden Partien ist klar: Ja, sie kann.

Itten mit 2 blitzsauberen Toren

Von Anlaufschwierigkeiten keine Spur, agierte St. Gallen von Minute 1 an angriffig. Schon früh zischte ein Freistoss-Hammer von Jordi Quintilla nur hauchdünn am Tor von Kevin Fickentscher vorbei. In der 20. Minute musste der Sion-Keeper den Ball aber doch ein erstes Mal aus dem Tor holen. Ermedin Demirovic hatte sich auf rechts Platz verschafft und dann flach zur Mitte geflankt. Cedric Itten stand goldrichtig und netzte problemlos zum 1:0 ein.

Kurz nach der Pause gelang ebendiesem Itten beinahe der Doppelpack, doch Fickentscher wehrte dessen Nachschuss ab und verhinderte so das 0:2 in extremis. Der St. Galler Stürmer holte Verpasstes aber nur wenig später nach. Eine massgeschneiderte Flanke von Silvan Hefti verwertete Itten mit einem perfekt getimten Kopfball. Die Vorentscheidung.

Sions Anschluss kommt zu spät

In der Folge konzentrierte sich St. Gallen darauf, hinten nicht mehr allzu viel zuzulassen. Und vorne blieben die Espen vor allem bei Freistössen von Quintilla äusserst gefährlich. In der 65. Minute brauchte es eine tolle Flugeinlage Fickentschers, um das 0:3 zu verhindern.

Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi bei einem Abwehrversuch Pajtim Kasami von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte der gefoulte Spieler gleich selbst. Mehr lag für Sion aber nicht mehr drin.

St. Gallen wieder Leader

Und so lässt sich bilanzieren: St. Gallen hinterlässt bei seinem 1. Auftritt nach fast 4-monatiger Pause einen starken Eindruck. Dank den 3 Punkten erobert das Zeidler-Team die Tabellenspitze von YB wieder zurück und sendet ein deutliches Signal in Richtung Konkurrenz.