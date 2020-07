Die Young Boys bezwingen Servette im Wankdorf in Bern 4:2.

Das Team von Coach Gerardo Seoane wandelt einen 0:1-Rückstand binnen 12 Minuten in eine 3:1-Führung um.

YB löst St. Gallen vorübergehend an der Tabellenspitze ab.

Beim Spiel Lugano - Thun gibt es keinen Sieger (1:1).

Die Berner Young Boys haben im Kampf um den Meistertitel einen eminent wichtigen Heimsieg gefeiert. Das Team von Coach Gerardo Seoane musste gegen ein stets gefährliches Servette aber bis kurz vor Schluss zittern. Erst der Penalty-Treffer von Topskorer Jean-Pierre Nsame (92.) liess die Berner aufatmen.

Nach Lustenberger-Out setzt YB auf die Karte Angriff

Zunächst hatten sich die Berner auf dem heimischen Kunstrasen schwer getan. Koro Koné brachte die Gäste kurz vor der Pause verdient in Führung. Kurz zuvor hatte Captain Fabian Lustenberger das Feld mit einer Platzwunde nach einem Luftduell mit ebenjenem Koné verlassen müssen.

YB wirkte über die gesamte Partie defensiv anfällig und suchte deshalb sein Heil in der Offensive. Christian Fassnacht gelang noch mit dem Pausenpfiff der 1:1-Ausgleich. Christopher Martins (56.) und Meschack Elia (61.) nach einem groben Aussetzer von Servettes Routinier Steve Rouiller stellten die Weichen in der 2. Halbzeit auf Sieg.

Weil der eingewechselte Grejohn Kyei (68.) noch verkürzte und Nicolas Bürgy (70.) nur die Latte traf, blieb es bis kurz vor Schluss spannend.

Dank dem 12. Heimsieg in Folge (neuer Rekord in der Super League) und dem ersten Vollerfolg gegen Servette überhaupt in dieser Saison verdrängt YB den FC St. Gallen wieder von der Spitze.

So geht es weiter

Die Augen der Young Boys werden am Donnerstag nach St. Gallen gerichtet sein. Dort empfängt der FCSG den FC Luzern. Für YB geht es am Samstag mit der Partie beim FCZ weiter. Das Gros des Magnin-Teams wird dann frisch aus der Quarantäne antreten.