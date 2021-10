GC schlägt St. Gallen in der 9. Runde der Super League 5:2 und fügt den Ostschweizern die 4. Niederlage in Serie zu.

Kaly Sène avanciert mit 2 Toren und 2 Assists zum Zürcher Matchwinner.

Im zweiten Spiel des Tages ist gewinnt Lugano gegen Lausanne mit 2:0.

Dieser Transfer hat sich für GC bisher voll und ganz ausgezahlt. In seinem erst 4. Super-League-Spiel für die Zürcher erzielte Kaly Sène seine Treffer 3 und 4 und schoss St. Gallen fast im Alleingang ab.

Dabei hatte die Zeidler-Equipe dank einem Blitzstart in die 2. Halbzeit zur vermeintlichen Aufholjagd geblasen. Keine 25 Sekunden nach der Pause traf Nicolas Lüchinger per Kopf zum 1:2.

Doch die Gäste hatten die Rechnung ohne die Leihgabe des FC Basel gemacht. Nur 3 Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Sène den 2-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 3:1. Auch beim entscheidenden Treffer zum 4:2 durch Bendeguz Bolla (70.) hatte der Senegalese seine Füsse im Spiel. Der 20-Jährige lieferte nach einer perfekten GC-Kombination den letzten Pass.

Schon in den ersten 45 Minuten war Sène Dreh- und Angelpunkt der Zürcher Offensivmaschinerie.

9. Minute: Nach einem Ballverlust der St. Galler schaltet GC schnell um. Léo Bonatini schickt den schnellen Sène in die Tiefe, der Lawrence Ati Zigi mit einem Lupfer bezwingt.

22. Minute: Petar Pusic bedient Sène, der aus stark abseitsverdächtiger Position direkt zu Bonatini rüberlegt. Der Brasilianer schiebt aus nächster Nähe zum 2:0 ein.

00:40 Video Sène entwischt der St. Galler Abwehr und überlistet Zigi Aus Sport-Clip vom 02.10.2021. abspielen 00:27 Video Bonatini erhöht auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 02.10.2021. abspielen

In der 40. Minute hätte das GC-Sturmduo beinahe noch ein drittes Mal zugeschlagen. Bonatinis Schuss aus guter Position verfehlte das Ziel aber deutlich. Nur 3 Minuten später verpasste auch Pusic, noch vor der Pause den Deckel drauf zu machen.

Obwohl St. Gallen in der 2. Halbzeit eine kurzzeitige Reaktion gelang und der Sieg etwas zu hoch ausfiel, nimmt die Krise der Ostschweizer neue Formen an. Das Team von Peter Zeidler verlor zum 4. Mal in Serie und wartet nun seit 8 Partien auf einen Sieg. Vor allem in der Defensive hinterliessen die «Espen» einen bedenklichen Eindruck.

So geht es weiter

Wegen der anstehenden Nati-Pause rollt der Ball in der Super League erst in 2 Wochen wieder. Am Sonntag, 17. Oktober, sind die Grasshoppers zu Gast in Lausanne, St. Gallen empfängt Servette.