Die Partie zwischen Lugano und St. Gallen, die wegen starker Regenfälle abgebrochen werden musste, wurde neu angesetzt.

Sintflutartige Regenfälle führten am Sonntag dazu, dass die Partie zwischen Lugano und St. Gallen kurz nach der Pause abgebrochen werden musste. An ein reguläres Fussballspiel war zu diesem Zeitpunkt im Cornaredo nicht mehr zu denken, das Terrain war schlicht unbespielbar.

Nun wurde die Partie neu angesetzt. Sie wird am Mittwoch, 26. November um 19:00 Uhr in kompletter Länge wiederholt. Das dürfte vor allem das Heimteam ärgern: Lugano führte zum Zeitpunkt des Abbruchs dank eines Tores von Kevin Behrens mit 1:0.

Legende: Gingen buchstäblich baden Die Spieler in Lugano, hier in der Person von Daniel Dos Santos. Keystone/MASSIMO PICCOLI

Der Fall Aarau

Ein ähnlicher Fall hatte sich zu Beginn der Saison zugetragen. In der Challenge League musste die Partie zwischen Aarau und Bellinzona beim Stand von 3:1 in der 65. Minute abgebrochen werden. Alle Proteste der Aarauer bei der Neuansetzung nützten nichts, das Spiel wurde ebenfalls in voller Länge wiederholt.

Philippe Guggisberg, Verantwortlicher Kommunikation bei der SFL, meinte damals gegenüber SRF: «Die Ansetzung einer vollständigen Wiederholung ist das übliche Vorgehen, wenn bei einem Spielabbruch niemandem ein Verschulden zuzuschreiben ist.»