Die SFL hat am Montag die fünf Super-League-Runden nach der Tabellenteilung festgelegt.

Legende: Treffen zum Auftakt der Championship Group aufeinander Thun und Lugano. Freshfocus/Urs Lindt

Die Teilnehmer der Championship Group und der Relegation Group in der Super League stehen seit dem vorletzten Wochenende fest. Die Konstellation erlaubt es, dass diese Saison alle Mannschaften nach 38 Runden je 19 Heim- und Auswärtspartien absolviert haben werden.

Entsprechend spielen in den Runden 34 bis 38 jene Klubs daheim, die im gleichen Duell der Runden 23 bis 33 auswärts antreten mussten. Die letzten Runden finden jeweils über zwei Tage verteilt statt, vom 25. April bis zum 17. Mai.

Thun zum Abschluss auswärts

An den abschliessenden zwei Spieltagen sind die drei Begegnungen der jeweiligen Gruppen gleichzeitig angesetzt. Auffällig ist, dass der designierte Meister Thun zum Saisonabschluss kein Heimspiel hat, sondern in St. Gallen antreten muss. Mit Lugano und Basel treffen an diesem Tag auch der derzeit Dritt- und Viertplatzierte aufeinander. Ein Duell, das über den letzten Europacup-Platz entscheiden könnte.

In der Relegation Group steht das brisanteste Spiel in der 37. Runde an, wenn die vorletzten Grasshoppers am 12. Mai das Schlusslicht Winterthur empfangen.

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