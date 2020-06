Nach dreieinhalbmonatiger Zwangspause beginnt die Super League am 19. Juni wieder. SRF zeigt am Sonntag Luzern - Basel.

Legende: Eröffnen Runde 24 am Freitagabend, 19. Juni YB (hier mit Nicolas Ngamaleu, l.) und der FCZ (mit Marco Schönbächler). Freshfocus

In zwei Wochen rollt der Ball in der Super League wieder. Dies ist seit letztem Freitag klar, als an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Football League klar für die Fortsetzung der Saison gestimmt wurde. Nun wurden die Details zum Spielplan für die restliche Saison veröffentlicht.

Nachdem in der höchsten Schweizer Spielklasse aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 23. Februar nicht mehr gespielt worden ist, geht es in der 24. Runde ausnahmsweise an einem Freitagabend weiter: Titelverteidiger YB empfängt zum Auftakt am 19. Juni den FC Zürich.

Luzern - Basel auf SRF zwei

Am Samstagabend, 20. Juni, folgen die Duelle Xamax - Thun (18:15 Uhr) sowie das Auswärtsspiel von Leader St. Gallen bei Sion (20:30 Uhr).

Am Sonntag, 21. Juni, zeigen wir um 16:00 Uhr auf SRF zwei wie gewohnt ein Spiel live: Den Auftakt machen nach dem Wiederbeginn Luzern und Basel. Parallel duellieren sich Servette und Lugano.

Live-Hinweis Verfolgen Sie am Sonntag, 21. Juni, ab 16:00 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App das Super-League-Duell zwischen Luzern und dem FC Basel. Im Anschluss datieren wir Sie in der Sendung «Super League - Goool» über alle Spiele nach dem Wiederbeginn auf.

Immer englische Wochen

Danach geht es in der Super League Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstag wird um 20:30 Uhr jeweils ein Spiel ausgetragen, am Mittwoch gibt es eine Begegnung um 18:15 Uhr und zwei um 20:30 Uhr – eine davon zeigt SRF zwei live. Die Runde wird mit einer Partie am Donnerstag um 20:30 Uhr abgeschlossen.

An den Wochenenden ist am Samstag eine Partie um 18:15 Uhr und eine um 20:30 Uhr angesetzt; am Sonntag stehen wie gewohnt jeweils drei Partien um 16:00 Uhr an (ein Spiel davon gibt's live auf SRF zwei).

Entscheidung spätestens am 2. August

Die zweitletzte Runde der Super League ist am Mittwoch, 29. Juli geplant. Alle Spiele werden zeitgleich um 20:30 Uhr angepfiffen. Die Meisterentscheidung fällt spätestens am Sonntag, 2. August: Um 16:00 Uhr beginnen die letzten 5 Spiele der turbulenten Saison 2019/20.