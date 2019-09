Meister YB und Basel teilen sich in der 7. Runde im Direktduell mit einem 1:1 die Punkte.

Widmer bringt die Gäste früh in Front, Nsame gleicht nach einer Stunde aus.

Basel bleibt somit Tabellenführer in der Super League.

In den weiteren Sonntagsspielen siegt der FCZ gegen Thun, Lugano und Luzern spielen unentschieden.

Die Schlussphase hat es noch einmal in sich. Christian Fassnacht per Kopf (89.), Frederik Sörensen (90.) und Jean-Pierre Nsame (94.) vergeben erstklassige Möglichkeiten zum YB-Sieg. So bleibt es am Ende eines sehr intensiv geführten Spitzenspiels der Super League beim 1:1.

Der FCB verteidigt somit die Tabellenführung punktgleich mit Sion, YB ist mit einem Zähler weniger auf Rang 3 klassiert.

Die Tore

5. Minute: Kevin Bua hat auf der linken Seite alle Zeit der Welt und flankt den Ball in Richtung Zentrum. Silvan Widmer steigt am höchsten und köpfelt in die nahe Ecke, YB-Keeper David von Ballmoos ist geschlagen. Traumstart für Basel.

59. Minute: Saidy Janko tankt sich auf rechts durch und bringt den Ball halbhoch in den Strafraum. Der in der Pause eingewechselte YB-Topskorer Nsame drischt den Ball volley in die Maschen. Der Ausgleich ist perfekt.

Das Spiel

Die Basler unterstreichen vor allem in den ersten 15 Minuten, dass sie derzeit in Form sind. Nach dem Tor von Widmer vergibt auch noch Fabian Frei (12.) eine gute Möglichkeit. YB fand in Halbzeit 1 in der Offensive kaum Lösungen gegen die gut stehende FCB-Defensive. Guillaume Hoarau kommt zweimal zum Abschluss – mehr kommt nicht vom Meister.

Anderes Bild nach dem Wechsel. YB stürmt und erhöht den Druck. Hoarau und Michel Aebischer lassen Chancen aus, ehe Nsame ausgleicht. Nach rund 65 Minuten flacht die Partie ab. Die Schlussminuten gehören dann wieder YB, das dem Siegtreffer sehr nahe kommt. Die Basler dürften am Ende mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Noch vor 364 Tagen setzte es an gleicher Stätte ein 1:7 ab.

