In der 24. Runde der Super League empfängt am Samstag der FC Winterthur die Berner Young Boys. Die Vorzeichen sprechen klar für YB.

Legende: Trifft besonders gerne auf der Schützenwiese YB-Angreifer Joël Monteiro. Keystone/Walter Bieri

Den Young Boys läuft es derzeit wie geschmiert. Die letzten beiden Super-League-Spiele waren eine klare Angelegenheit. Yverdon-Sport (6:1) sowie den FC Sion (5:1) schossen die Berner regelrecht aus dem Stadion. Damit sind sie in der hiesigen Meisterschaft seit mittlerweile 6 Spielen ungeschlagen und an Position 7 wieder voll im Rennen um die Plätze in der Championship Group.

Im Duell auf der Schützenwiese könnte sich YB auf Joël Monteiro verlassen. Der 25-Jährige trifft nämlich besonders gerne, wenn die Young Boys in Winterthur gastieren. In 5 Spielen gelangen ihm ebenso viele Treffer. Zuletzt erzielte er im September beim 4:1-Sieg der Berner einen Hattrick. Es war damals der erste Vollerfolg der Saison für YB.

Luzern-Spiel mit Folgen

Am anderen Ende der Formtabelle stehen die Winterthurer. Nach 4 Niederlagen in Serie liegen die Eulachstädter weiterhin abgeschlagen am Tabellenende. Der Abstand zu Yverdon auf Rang 11 beträgt bereits 7 Punkte. Der Ligaerhalt rückt damit immer mehr in Ferne.

Am letzten Spieltag in Luzern verlor das Team von Trainer Uli Forte erneut spät. Zu reden gab vor allem die rote Karte gegen Tobias Schättin. Wegen Reklamierens sah Forte am Ende der Partie die gelb-rote Karte. Im Anschluss übte er in TV-Interviews scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung – mit Folgen: Der Disziplinarrichter der Swiss Football League sperrte Forte für zwei Spiele. Der 50-Jährige muss die Partie deshalb von der Tribüne aus mitverfolgen.

Auch ohne Forte wollen die Winterthurer erstmal seit März 2001 wieder zuhause gegen «Gelb-Schwarz» gewinnen. Die Young Boys ihrerseits hätten bestimmt nichts gegen den dritten hohen Sieg in Folge einzuwenden.

