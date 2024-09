Am 8. Spieltag der Super League empfangen die Berner die Grasshoppers – 3 Tage vor dem «Königsklasse»-Highlight in Barcelona.

Legende: Ob sie am Samstagabend erstmals auch zuhause jubeln können? Die YB-Akteure nach dem Sieg auf der Schützenwiese. Keystone/Walter Bieri

Die Erleichterung war YB-Trainer Patrick Rahmen am Sonntagabend nach dem 4:1 in Winterthur sichtlich anzumerken. Ausgerechnet an Rahmens alter Wirkungsstätte gelang den Bernern der 1. Sieg in der laufenden Super-League-Saison – im 7. Anlauf. Das deutliche Resultat kann aber auch täuschen: YB brillierte nicht, zeigte sich jedoch eiskalt.

«Barça» im Hinterkopf?

Den 1. Vollerfolg soll es nun auch vor eigenem Anhang geben. Im Wankdorf tat sich der Schweizer Meister in dieser Saison gerade gegen vergleichsweise «kleinere» Teams überraschend schwer: Gegen Aufsteiger Sion resultierte zum Auftakt ein 1:2, gegen Lausanne-Sport beim letzten Heimauftritt ein glückliches 1:1.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass nun ein weiteres Heimspiel gegen ein schwächeres Team ansteht. Am Samstagabend kommen die Grasshoppers – mit 5 Punkten einen Zähler hinter YB auf Rang 10 klassiert – zu Besuch. Rahmens Mannschaft wird alles daran setzen, den positiven Schwung aus dem Winterthur-Spiel mitzunehmen und dem Heimpublikum den ersten Jubel zuhause zu bescheren.

Dafür müssen die Berner ihren vollen Fokus auf dieses Spiel richten – und nicht auf das grosse Highlight in der Champions League am Dienstag bei LaLiga-Leader Barcelona. Die Chancen auf einen Heimsieg stehen indes nicht schlecht: Der letzte GC-Erfolg im Wankdorf ist über 7 (!) Jahre her. Seither resultierten in der Bundeshauptstadt 7 YB-Siege und 2 Unentschieden.

GC im Aufschwung

Allerdings ist im Lager der Grasshoppers dieser Tage eine Aufbruchstimmung zu vernehmen. Nach der Bruchlandung in Yverdon (1:2 nach 1:0-Führung) zeigte sich die Equipe von Coach Marco Schällibaum abgeklärt im schwierigen Cup-Auswärtsspiel in Thun (2:0). Und am letzten Samstag verlangte sie Cupsieger Servette beim wilden 2:2 alles ab.

Auch kann Schällibaum mittlerweile auf eine schlagkräftige Truppe zurückgreifen. Gegen die Genfer trafen mit Mathieu Choinière (Tor-Premiere) und Young-Jun Lee (2. Tor) erneut Neuzugänge. Zudem sind Spielmacher Sonny Kittel sowie Linksverteidiger Noah Persson schon positiv in Erscheinung getreten. Für Persson, der von YB an GC ausgeliehen ist, dürfte es selbstredend eine spezielle Partie werden.

YB seit fast 300 Minuten ohne Gegentor gegen GC

Mit Lee und Nikolas Muci verfügt Schällibaum über 2 talentierte und körperlich robuste Mittelstürmer, die beide ihren Torriecher bereits unter Beweis stellten und am Samstag gegen YB wichtig sein werden. Denn Offensivpower und Kaltblütigkeit vor dem Tor ist auf Seiten der Grasshoppers gefragt.

Nicht nur blieben die Zürcher in den letzten 3 Auswärtsspielen in Bern ohne Tor, sondern warten seit dem spektakulären 4:1-Triumph im Letzigrund, der YB 2023 die vorzeitige Meisterfeier vermieste, gänzlich auf ein Erfolgserlebnis gegen «Gelbschwarz». Petar Pusic per Penalty war der letzte GC-Torschütze gegen YB.

Einen bestimmten YB-Akteur besonders im Auge zu behalten, lohnt sich für die Grasshoppers übrigens nicht. Zuletzt trafen für YB 5 verschiedene Spieler gegen GC, darunter auch Neo-Natispieler Joël Monteiro, der Hattrick-Schütze vom letzten Sonntag.