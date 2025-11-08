Aufsteiger Thun weist nach 12 Runden Rekordwerte auf. Es spricht wenig dagegen, dass dies bei Servette so weitergeht.

Legende: Wiedersehen mit früheren Teamkollegen Der Ex-Servettien Kastriot Imeri (links) im Zweikampf mit Théo Magnin. Im Hintergrund ist Florian Ayé zu sehen. Keystone/STEFAN WERMUTH

Der FC Thun eilt in dieser Saison von Rekordmarke zu Rekordmarke. Der sensationelle Aufsteiger führt die Super League nach 12 Spieltagen mit grossem Vorsprung an und verblüfft Woche für Woche. Die Zahlen sind eindrücklich:

28 Punkte nach 12 Spielen sind Super-League-Rekord für einen Aufsteiger. Die alte Bestmarke hatte St. Gallen (27 Punkte im Herbst 2012) inne.

Thun steht aktuell bei 5 Siegen in Serie. Das ist in der laufenden Saison keinem anderen Team in der Liga gelungen.

Auch auswärts ist Thun eine Macht. Aus den ersten 6 Spielen in der Fremde resultierten 15 Punkte. Das bedeutet Klubrekord.

Die 25 Tore nach 12 Runden sind ebenfalls Vereinsrekord. Thun ist zudem das einzige Team, dass in jedem Ligaspiel mindestens einen Treffer erzielt hat.

Nach einem solchen Saisonstart reisen die Berner Oberländer selbstverständlich mit breiter Brust zum Auswärtsspiel nach Genf. Es spricht wenig dagegen, dass der FC Thun auch aus dem Stade de Genève Punkte entführen wird. Den ersten Direktvergleich in dieser Saison gewann die Mannschaft von Mauro Lustrinelli zu Hause trotz eines frühen Gegentreffers in der 6. Minute mit 3:1.

Servette ist in diesem Herbst bislang eine Wundertüte. Zwar feierten die «Grenats» gegen Lugano (2:1) und Lausanne (3:1) erstmals 2 Erfolge am Stück, doch letzten Samstag unterlag die Equipe von Jocelyn Gourvennec ausgerechnet dem bis dahin noch sieglosen FC Winterthur (2:4).

Servette hofft auf Ayé

Bei den Genfern ruhen die Hoffnungen in der Offensive auf den Schultern von Florian Ayé. Das Debüt des französischen Stürmers war zwar in der 3. Runde gehörig in die Hosen gegangen. Gegen GC zur Pause eingewechselt, meldete sich Ayé 10 Minuten später gleich einmal mit einem verschossenen Penalty an.

Doch in den letzten Partien hat sich Ayé immer mehr zur gefährlichen Waffe gemausert. In den letzten 3 Partien traf der langjährige Brescia- und Auxerre-Stürmer 4 Mal. Alle seine 6 Saisontore hat Ayé in den letzten 6 Runden erzielt. Damit ist der 28-Jährige der torgefährlichste Akteur in der Super League in diesem Zeitraum.

