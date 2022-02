Legende: War zuletzt gegen Grün-Weiss erfolgreich Luganos Sandi Lovric. Keystone

Es bleibt eine ungeschriebene Regel: Gegen die Topteams der Liga tun sich die Tessiner besonders schwer – so auch am vergangenen Wochenende in Zürich, wo Reto Zieglers verschossener Penalty beim Stand von 0:1 das spätere Schicksal der Gäste besiegelte. Wollen die Tessiner nach ihrer starken Hinrunde weiter in Tuchfühlung mit dem Spitzentrio bleiben, müssen nun Punkte her.

Von Gegnern, die einem liegen

Das Heimspiel gegen den FC St. Gallen kommt für Lugano damit aus zweierlei Gründen zum richtigen Zeitpunkt:

Einerseits ist der FCL gegen kein anderes Super-League-Team derart lange ungeschlagen wie gegen die Ostschweizer; die letzte Niederlage datiert vom Oktober 2019.

Andererseits sind die Luganesi heimstark – nur eines ihrer 8 Heimspiele unter Mattia Croci-Torti ging bisher verloren.

Dass sich die Ostschweizer nicht nur auf dem fremden Terrain im Cornaredo schwer tun, zeigt hingegen ein Blick auf die Auswärtstabelle: Mit 7 Spielen hat kein anderes Team aus der Super League in der aktuellen Saison auswärts so oft verloren wie die «Espen».

04:59 Video Archiv: St. Gallen kann in Lugano nicht gewinnen Aus Sport-Clip vom 08.08.2021. abspielen

Wiedererstarkte Ostschweizer

7 Punkte – und damit 6 mehr als Lugano – hat der FC St. Gallen in 3 Partien seit dem Wiederbeginn gesammelt. Nach der bescheidenen ersten Saisonhälfte zeigten sich die Ostschweizer jüngst wie verwandelt: Gegen Meister YB holten sie vor heimischem Publikum ein 0:3 auf, die Westschweizer Klubs aus Lausanne und Genf deklassierten sie jeweils gleich mit 5:1. Hinzu kommt – wie beim FC Lugano – der Einzug in den Cup-Halbfinal gegen einen Unterklassigen.

Auch die 13 Tore in den 3 Spielen zum Rückrundenauftakt erinnern kaum an den FCSG aus dem Spätjahr 2021 – und sind Rekordwert in der Super League. Zwei Akteure stachen dabei seit Re-Start aus dem Kollektiv heraus und stehen sinnbildlich für die grün-weisse Formstärke: Kwadwo Duah mit seinen 4 Toren und Captain Lukas Görtler mit ebenso vielen Assists sowie einem Treffer. Die Luganesi dürften also trotz aller Vorfreude auch gewarnt sein.