Die wohl vorentscheidende Szene im Spitzenkampf zwischen YB und Basel ist schnell gefunden. Nach einer zuvor ausgeglichenen 2. Halbzeit brachte die gelb-rote Karte gegen Wouter Burger nach rund einer Stunde Basel aus dem Tritt. In Überzahl drehte YB auf und brachte sich mit einem Doppelschlag auf die Siegerstrasse.

Der Frust sass beim FCB nach der Niederlage im Wankdorf tief. Einer der Mitschuldigen für die erste Auswärtsniederlage der Saison sah Trainer Patrick Rahmen nach Spielschluss in Person von Schiedsrichter Urs Schnyder: «Burger macht keine Bewegung zum Spieler. Es ist ein Foul, aber für mich nie eine gelb-rote Karte.» Zur generellen Kritik an den Unparteiischen wollte Rahmen nicht ansetzen. Aber es sei einfach schade, wenn ein Match mit solch einer Qualität und Intensität so eine Wende erfährt.

Der Gefoulte sah das wenig überraschend anders. Von einer Strittigkeit der zweiten Verwarnung wollte der Torschütze zum 1:1 nichts wissen: «Ich bin vor ihm am Ball, er trifft mich und hat schon gelb», verteidigte Sierro den Entscheid von Schnyder.

Platzverweis oder nicht – wie hätten Sie entschieden?

Mit nur einem Sieg aus den letzten 7 Partien hat der FCB im Titelrennen einen weiteren herben Rückschlag erlitten. Ein sichtlich enttäuschter Fabian Frei nahm diese Tatsache nach Spielschluss mit einem Schulterzucken zur Kenntnis: «Das regt mich im Moment eigentlich am wenigsten auf.» Schlimmer sei die Art und Weise, wie Basel dieses Spiel verloren habe. Tatsächlich hielten die «Bebbi» verglichen mit den ersten beiden Saisonduellen eigentlich am besten mit. Im Gegensatz zu den Aufeinandertreffen in der Hinrunde gab es aber keine Punkte.

Verletzungssorgen bei YB

Bei den Young Boys war die Gefühlslage nach dem Spiel diametral anders, obwohl sich mit Mohamed Ali Camara (Armbruch im Abschlusstraining) und Fabian Lustenberger (angeschlagen ausgewechselt) zwei weitere Spieler in die ellenlange Verletztenliste eintrugen.

Angesichts der Umstände sprach YB-Trainer David Wagner sogar von einem seiner «grössten Siege». Seine Mannschaft habe nicht einmal das Aufgebot vollbekommen, zwei Spieler auf dem Matchblatt standen am Tag zuvor noch mit der U21 im Einsatz. Mit sichtlicher Genugtuung nahm der 50-Jährige «die grandiose Teamleistung» zur Kenntnis.