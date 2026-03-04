Mit einem Heimsieg gegen YB macht Luzern den Strichkampf wieder spannend. Viele Tore scheinen garantiert.

Legende: Hält er seinen Kasten auch auswärts wieder einmal rein? YB-Goalie Marvin Keller. Freshfocus / Claudio de Capitani

Kurz vor Weihnachten wackelte Mario Fricks Trainerstuhl in Luzern gewaltig. Nach dem 1:2 in Basel betrug der Vorsprung auf den Barrage-Platz nur noch einen Punkt. Die vorzeitige Trennung des Liechtensteiners, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft, schien nur noch eine Frage der Zeit.

Doch in Luzern bewahrte man Ruhe und wurde dafür belohnt. Zwar ging das Duell mit Leader Thun am Sonntag unglücklich verloren, doch in der Innerschweiz zeigt die Formkurve zuletzt steil nach oben. Die Abstiegssorgen ist man los, vielmehr rücken sogar die Top 6 wieder in Reichweite.

Auswärts zahm

Um den Strichkampf endgültig wieder spannend zu machen, ist allerdings am Mittwoch ein Heimsieg gegen YB fast schon Pflicht. Im Falle eines Erfolgs würde Luzern bis auf 3 Zähler an die noch immer enttäuschenden Berner heranrücken.

Folgt man der Logik der vergangenen Runden ist ein Luzerner Sieg alles andere als ausgeschlossen. Da wäre zum einen die fehlende Konstanz, die YB noch immer zu schaffen macht. Zwei Siege in Serie gab es letztmals im November, seither folgt auf einen Erfolg regelmässig eine Niederlage.

Die Partien vom Wochenende

Auch die eklatante Auswärtsschwäche sind die Young Boys unter Gerardo Seoane bisher nicht losgeworden. Das 4:1 in St. Gallen Anfang November – das erste Spiel in der Fremde unter dem neuen, alten Trainer – ist noch immer der einzige (!) Auswärtssieg für die Young Boys unter dem 47-Jährigen. Seither resultierten in der Super League fünf Niederlagen und zwei Unentschieden.

Spektakel garantiert

Eine Problemzone haben beide Klubs gemeinsam. 51 Gegentore hat der FC Luzern bisher kassiert. In der Super League waren es in der Klubgeschichte nach 27 Runden noch nie so viel. Allerdings haben die Innerschweizer auch 53 Treffer erzielt. Ebenfalls Klubrekord nach 27 Spieltagen.

Grund für den Torreigen waren vor allem die letzten Heimspiele der Luzerner: Nicht weniger als 24 Tore gab es für die Fans in den letzten vier Partien in Luzern zu bestaunen.

Mit YB als Gast dürfte es in diesem Stil weitergehen, denn auch die Berner haben einen Klubrekord bereits eingestellt. Die Marke von 52 Gegentoren haben die Berner seit Einführung der Super League nur einmal erreicht. In der Saison 2004/05 stand man ebenfalls bei 52 erhaltenen Toren – allerdings zum Ende der Spielzeit (36 Runden).

Super League