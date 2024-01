Legende: Jubelte diese Saison 10 Mal in der Super League Chris Bedia. Keystone/Salvatore di Nolfi

Servette lässt seinen besten Stürmer in die Bundesliga ziehen: Chris Bedia, der die Super-League-Torschützenliste mit 10 Treffern anführt, wechselt per sofort zu Union Berlin. Die «Eisernen» reagieren mit der Verpflichtung des Ivorers auf den Abgang von Angreifer Sheraldo Becker, der sich Real Sociedad San Sebastian anschliesst.

Zur Vertragsdauer machten die Berliner keine Angaben. Die Ablösesumme soll rund 2 Millionen Euro betragen. Das Arbeitspapier von Bedia am Lac Léman wäre im Sommer ausgelaufen. Dann hätte der 27-Jährige die Genfer ablösefrei verlassen können.

Rückschlag für Servette

Damit endet Bedias Zeit in der Schweiz nach genau 2 Jahren. In dieser Zeit erzielte der Stürmer für Servette in 68 Pflichtspielen starke 31 Tore. In der Super League gelangen ihm total 25 Treffer (in 54 Partien).

00:21 Video Archiv: Bedia trifft herrlich gegen Winterthur Aus Sport-Clip vom 17.12.2023. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Für die Mannschaft von Trainer René Weiler bedeutet Bedias Abgang ein herber Rückschlag. Mit 13 Torbeteiligungen (10 Treffer/3 Assists) war Bedia in dieser SL-Saison fast an der Hälfte der Genfer Tore direkt beteiligt.