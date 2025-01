Per E-Mail teilen

Yverdon und Servette trennen sich zum Auftakt der 20. Super-League-Runde 0:0.

Damit warten die Waadtländer seit 9 Spielen auf einen Sieg, punkten aber 2025 erstmals.

Im anderen 18-Uhr-Spiel fallen zwischen GC und YB ebenfalls keine Tore. Im SRF-Livespiel empfängt Winterthur den FC Lugano.

Yverdon kann sich bei Keeper Paul Bernardoni für den ersten Punktgewinn 2025 bedanken. Der Schlussmann parierte in der Nachspielzeit gegen Servette einen Abschluss von Tiemoko Ouattara und hielt das 0:0 kurz darauf mit einer Glanzparade gegen Bradley Mazikou fest.

10 Minuten vor Schluss hatte sich auf der Gegenseite Varol Tasar die Chance geboten, Yverdon in Front zu schiessen: Doch Servette-Schlussmann Joël Mall konnte den Ball mit dem Fuss blockieren.

Yverdon-Torflaute hält an

Insgesamt dürfte sich Servette nach dem 4. Spiel ohne Sieg mehr über vergebene Punkte ärgern als die Gastgeber. Denn bei den Genfern hätten zuvor auch Miroslav Stevanovic (25.), mehrfach Dereck Kutesa sowie Steve Rouiller Gelegenheiten gehabt, einen Treffer zu erzielen.

Damit liess Servette beim zweiten Unentschieden in Serie weitere wertvolle Punkte liegen. Für Yverdon war es indes nach der Niederlage gegen den FCZ vor Wochenfrist der erste Punkt des Jahres. Zugleich warten die Waadtländer seit 3 Spielen auf ein Tor und deren 9 auf den ersten Vollerfolg.

So geht es weiter

Yverdon kommt am nächsten Wochenende gleich nochmals in den Genuss eines Heimspiels. Am Sonntag gastiert Winterthur im Waadtland. Bereits einen Tag zuvor misst sich Servette mit GC (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei).

