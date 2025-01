Per E-Mail teilen

In der 20. Runde der Super League fallen im Duell GC vs. YB im Letzigrund keine Tore.

Die beste Chance auf einen Treffer vergibt Adama Bojang in der 48. Minute mit einem denkbar schwach geschossenen Elfmeter.

Auch in Yverdon gibt es keine Tore zu sehen. Die Waadtländer trotzen Servette ein 0:0 ab. Winterthur empfängt im späten Spiel den FC Lugano.

Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte Luca Piccolo nach einem leichten Kontakt von Loris Benitos Hand im Gesicht von Nestory Irankunda auf den Punkt. Adama Bojang übernahm die Verantwortung und scheiterte kläglich an Marvin Keller. Der Elfmeter des 20-jährigen Gambiers glich mehr einem Pass als einem Schuss.

Schüsse auf das Tor blieben im weiteren Verlauf absolute Mangelware, der dritte überhaupt folgte in der 68. Minute. Keller, der beste YB-Spieler auf dem Platz, wehrte den Schlenzer Bryan Lasmes um den Pfosten.

YB war danach zwar deutlich mehr in Ballbesitz, wusste aber denkbar wenig damit anzufangen. GC erwies sich als unangenehmer Gegner, stand kompakt, liess den Bernern kaum Räume. Für offensive Entlastung konnten die Gastgeber in der 88. Minute nochmals sorgen. Dirk Abels scheiterte nach einer Flanke Tomas Veron Lupis aber mit der Hacke an Keller. YBs einziger Schuss auf das Tor ging auf das Konto Rayan Ravelosons in der Nachspielzeit.

Oral weiter ungeschlagen in der Liga

Für Tomas Oral war das Heimspiel gegen YB das 6. in der Super League als GC-Trainer. Keines dieser Spiele verlor er, 4 Unentschieden und 2 Siege stehen zu Buche. Auf der anderen Seite wartet Giorgio Contini auch nach seinem Gastspiel bei Ex-Klub GC auf das erste Tor seiner Mannschaft in einem Pflichtspiel. Immerhin steht in der Meisterschaft bei YB im Jahr 2025 auch hinten noch die Null.

Wenig los vor der Pause

Die Grasshoppers waren besser in die Partie gestartet und hatten in der Startviertelstunde mehr Spielanteile. Dennoch mussten sich die Zürcher 27 Minuten bis zum ersten Schuss auf das Tor gedulden. Der zentrale Kopfball von Bojang stellte Keller aber vor keine Probleme. Damit war der Höhepunkt des ersten Durchgangs erreicht und die Partie verlor an Tempo und Attraktivität.

So geht es weiter

Die Grasshoppers gastieren am Samstag um 20:30 Uhr (live auf SRF zwei) bei Servette in Genf. YB steht bereits am Mittwoch wieder im Einsatz, wenn die Berner die Champions-League-Ligaphase gegen Roter Stern Belgrad abschliessen. Auch diese Partie können Sie live auf SRF zwei schauen, Spielbeginn ist um 21:00 Uhr.

