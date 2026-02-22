Der FC Sion schlägt die Young Boys am 26. Spieltag der Super League zu Hause verdient mit 3:1.

Stürmer Rilind Nivokazi schiesst für das Heimteam alle Treffer.

Zum Abschluss der 26. Runde trifft Lugano auf Lausanne und Luzern auf Basel.

Seit dem 7. Dezember hatte Rilind Nivokazi nicht mehr für Sion getroffen. Damals war der kosovarische Angreifer kurz vor der Pause für den 2:0-Endstand gegen YB verantwortlich. Zweieinhalb Monate später schlug erneut die Stunde von Nivokazi – wieder im Stade de Tourbillon gegen die Berner.

Dieses Mal erzielte Sions Nummer 33 aber gleich 3 und damit sämtliche Sion-Tore. Die Sittener setzten sich gegen ein wiederholt defensiv ungenügendes YB verdient mit 3:1 durch. Damit blieb das Team von Didier Tholot im 3. Aufeinandertreffen mit «Gelbschwarz» ungeschlagen bei 2 Siegen und einem Remis.

Parallelen zum Duell Anfang Dezember

Das letztlich vorentscheidende Tor erzielte Nivokazi in der 77. Minute. Einen hohen Ball verlängerte YB-Verteidiger Gregory Wüthrich unglücklich in die Füsse von Josias Lukembila. Dieser konnte sich an der Strafraumgrenze behaupten und spitzelte den Ball in den Lauf von Nivokazi, der abgebrüht zum 3:1 traf.

Bereits eine knappe Viertelstunde zuvor hatte Nivokazi zum vermeintlichen 3:1 getroffen. Das Tor wurde wegen einer Abseitsposition des 26-Jährigen aber annulliert. Kurios: Schon beim erwähnten Duell mit YB Anfang Dezember war Nivokazi kurz vor seinem regulären 2:0 ein Tor aberkannt worden.

YB plötzlich wieder da

Im neuerlichen Aufeinandertreffen wäre das 3:1 die perfekte Antwort auf eine Phase gewesen, in der YB wieder an etwas Zählbares zu glauben schien. Nach einer schlechten 1. Halbzeit brachte der gebürtige Sittener Joël Monteiro die Gäste aus dem Nichts auf 1:2 heran (52.).

Der 26-Jährige setzte nach einer Absatzvorlage von Alvyn Sanches energisch nach und traf mit viel Wucht ins Netz. Nur 3 Minuten später besass der neue YB-Stürmer Samuel Essende per Kopf die Chance auf den Ausgleich – Ex-YB-Goalie Anthony Racioppi hielt jedoch glänzend.

Verdiente 2:0-Pausenführung

Letztlich wog für Gerardo Seoanes Mannschaft die Hypothek aus der 1. Hälfte zu schwer. In dieser hatte fast nur das Heimteam gespielt. Schon nach 6 Minuten lag der Ball hinter Marvin Keller im Netz, doch Liam Chipperfields Tor wurde wegen einem vorangehenden Foulspiel nach VAR-Konsultation nicht gegeben.

10 Minuten später stand es dennoch 1:0. Ilyas Chouaref behauptete sich nach einem hohen Ball gegen Loris Benito und anschliessend auch noch gegen Wüthrich, der vorbeigrätschte. Dann hatte er das Auge für Nivokazi, der nur noch einschieben musste.

Kurz vor der Pause gab es noch einen weiteren Videobeweis nach einem Zweikampf im YB-Strafraum zwischen Yan Valery und Chouaref. Schiedsrichter Sven Wolfensberger entschied nach Ansicht der TV-Bilder auf Handspiel des Berners und Elfmeter für Sion. Diesen vergab Chipperfield zwar gegen Keller, doch der bestens aufgelegte Nivokazi reagierte gedankenschnell und traf im Nachschuss zum 2:0.

So geht's weiter

Die Young Boys empfangen am Sonntag den FC Zürich (16:30 Uhr). Einen Tag zuvor muss Sion bei Servette antreten (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei).

Super League