Der FC Lugano fährt in der 29. Runde der Super League auf der Pontaise seinen 5. Sieg de suite ein.

Das 3:1 gegen Stade-Lausanne-Ouchy ist ein standesgemässes Ergebnis, allerdings tun sich die Tessiner bis zum Doppelschlag in der 76. und 79. Minute lange schwer.

Die Waadtländer sind nach dem Platzverweis gegen Ibrahim Diakité über eine Halbzeit lang dezimiert.

Am Ostersamstag schlägt zudem Winterthur auf der Schützenwiese Servette, am Abend steht der Klassiker Basel vs. FC Zürich an.

Stade-Lausanne-Ouchy, nach zuletzt 2 Unentschieden und 1 Sieg immerhin seit dem 24. Februar nicht mehr bezwungen, bekleidete auch gegen Lugano bis in die Schlussphase hinein die Rolle des aufmüpfigen Aussenseiters. In der 66. Minute hatte sogar Alban Ajdini nach einem schnell vorgetragenen Konter die Führung für die Hausherren auf dem Fuss.

Beachtlich war die Ausgeglichenheit der Stärkeverhältnisse auch deswegen, weil die Romands ab der 44. Minute nur noch zu zehnt agieren konnten. Ibrahim Diakité hatte Gegenspieler Uran Bislimi mit offener Sohle an der Wade getroffen. Nach der VAR-Intervention wurde aus der gelben die rote Karte.

00:52 Video SLO-Diakité wird nach rüdem Tritt vom Platz gestellt Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

In der letzten Viertelstunde sollte der Einbruch des Schlusslichts aber doch noch folgen, was dem Gast ermöglichte, seine Pflicht zu erfüllen. Und nachdem das Team von Trainer Mattia Croci-Torti einmal ins Rollen gekommen war, liess es sich fast nicht mehr aufhalten:

Im Anschluss an einen Freistoss ist beim Abpraller Ousmane Doumbia zur Stelle und schiesst seine Farben in Front (76.).

Nur 3 Minuten später folgt der Doppelschlag: Die Siegsicherung geht auf das Konto von Liga-Toptorschütze Zan Celar (79.), der zum 12. Mal in der laufenden Saison trifft.

00:57 Video Lugano mit Doppelschlag von Doumbia und Celar zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Nach einem temporeichen Vorstoss über links wird mittels halbhoher Flanke Kacper Przybylko lanciert. Der eingewechselte Pole benötigt gerade einmal 5 Minuten für seinen Premierentreffer in der Super League (86.)

Lugano siegt immer weiter

SLO konnte in der 90. Minute nach einem Foulpenalty dank Vitalie Damascan einzig noch Resultatkosmetik betreiben, unterlag am Ende aber diskussionslos 1:3.

Legende: Die Lücke gefunden Zan Celar (Nummer 9) kann SLO-Keeper Jérémy Vachoux in der 79. Minute zum 2. Mal bezwingen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Somit steht Lugano nun beim 5. Vollerfolg in Serie und buchte die Punkte 22 bis 24 aus den letzten 10 Partien. Ausgangspunkt dieser Hausse war ausgerechnet ein 2:3 vor Heimpublikum gegen SLO. Doch diese Scharte ist mittlerweile längst ausgewetzt und stattdessen Rang 3 in der Tabelle zementiert.

So geht es weiter

Auf der Zielgeraden vor der Aufsplittung der Tabelle steht eine «englische Woche» an. Lugano empfängt am Dienstag den FC Basel und wird dann am Samstag zu Winterthur reisen. Das Schlusslicht SLO erwartet am Mittwoch das Romand-Derby bei Servette, ehe 3 Tage später der FC Basel bei den Waadtländern zu Gast sein wird.