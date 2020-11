Der FC St. Gallen und Aufsteiger Lausanne trennen sich in der 8. Runde der Super League 2:2 unentschieden.

Per-Egil Flo (32.) und Rafik Zekhnini (45.) sorgen für die Pausenführung der Gäste, Boris Babic (62.) und Kwadwo Duah (88.) holen den Rückstand für St. Gallen auf.

Damit bleibt St. Gallen im 5. Spiel in Folge sieglos.

Auch zwischen Servette und Lugano (1:1) sowie zwischen Sion und dem FC Zürich (2:2) erfolgen Punkteteilungen.

Aufsteiger Lausanne vermag in der Super League weiter zu überzeugen. Gegen den FC St. Gallen kamen die Westschweizer zu einem 2:2-Unentschieden. Schmerzen dürften Lausanne die verpassten 2 Punkte trotzdem, da die Gäste bei Halbzeit mit 2:0 führten und der Ausgleich erst in der 88. Minute fiel.

Kaltblütige Lausanner

Der FC St. Gallen tat bereits früh alles dafür, seine sieglose Serie von 4 Spielen zu beenden. So zeigten sich die Ostschweizer in der ersten Hälfte offensiv bemüht, fanden aber keinen Weg an der Lausanner Defensive vorbei.

Das Team von Giorgio Contini hingegen zeigte den Hausherren, wie Kaltblütigkeit geht:

32. Minute: Flo schleicht sich an die linke Strafraumgrenze, erhält ein Zuspiel aus der Mitte, hat viel Platz und zieht direkt ab. FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi sieht beim Gegentreffer nicht allzu gut aus.

Flo schleicht sich an die linke Strafraumgrenze, erhält ein Zuspiel aus der Mitte, hat viel Platz und zieht direkt ab. FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi sieht beim Gegentreffer nicht allzu gut aus. 45. Minute: Exakt 8 Sekunden nach einem Abstoss von Lausanne-Goalie Mory Diaw zappelt der Ball im gegnerischen Tor. Zekhnini erobert sich den langen Abstoss, zischt an FCSG-Verteidiger und -Captain Vincent Rüfli vorbei und erwischt Zigi in der nahen Ecke.

Babics Reaktion

Nach der Pause nahm der FC St. Gallen das Zepter in die Hand – agierte allerdings zuerst noch zaghaft. Das Team von Peter Zeidler forderte in der 59. Minute lautstark einen Hands-Penalty, der aber nicht gegeben wurde. In der 62. Minute fasste sich Babic ein Herz und hämmerte den Ball aus 20 Metern am perplexen Goalie Diaw vorbei ins Netz – die FCSG-Moral war durch den Anschlusstreffer wieder zum Leben erwacht.

Stillhart positiv getestet Am Samstag wurde St. Gallens Basil Stillhart positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilte der FCSG nach dem Spiel mit. Er befände sich in Isolation, habe keine Symptome und auch keinen Kontakt zum Team gehabt. Deshalb konnte das Spiel gegen Lausanne planmässig durchgeführt werden.

In der Schlussphase kamen die Hausherren dank Tim Staubli (75.), Babic (80.), Duah (81.), Betim Fazliji (83.) und Florian Kamberi (85.) beinahe im Minutentakt zu Torchancen. Sie zeigten sich omnipräsent in der gegnerischen Hälfte, liessen aber die nötige Effizienz vermissen. Erst in der 88. Minute gelang Duah der vielumjubelte Ausgleich. Der 23-Jährige erwischte eine Hereingabe von Tim Staubli als Erster und lenkte den Ball an Goalie Diaw vorbei.

Ebendiesem Duah gelang nur zwei Minuten später beinahe noch der Siegtreffer. Diaw machte sich allerdings ganz lang und rettete seinem Team das Remis.

Continis unglaubliche Serie hält an

Für Lausanne-Trainer Contini findet derweil eine beeindruckende Serie ihre Fortsetzung. Der Ostschweizer holte im 12. Spiel in Serie gegen Grün/Weiss immer mindestens einen Punkt (7 Siege, 5 Remis). Vor seiner Anstellung bei Lausanne war ihm dies in 11 Partien mit Vaduz gelungen. Contini hatte diese Woche in einem Interview erklärt, beim FCSG seine «schönste Zeit als Fussballer» erlebt zu haben.