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Super League am Samstag vs. YB Obwohl es Shaqiri nicht läuft, läuft es dem FC Basel

Xherdan Shaqiri steckt in einer überraschenden Skorer-Baisse. Der FCB leidet zuletzt aber nicht darunter.

04.04.2026, 09:19

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Stephan Lichtsteiner und Xherdan Shaqiri.
Legende: Erhält Inputs von Stephan Lichtsteiner Xherdan Shaqiri. KEYSTONE/Urs Flueeler

In der vergangenen Saison war die Leistung des FC Basel auch eng mit der Leistung von Xherdan Shaqiri verknüpft. Spielte der ehemalige Nati-Spieler gut, war ein FCB-Sieg schon fast garantiert. Wenn allerdings Shaqiri Schwierigkeiten hatte, blieben die Ergebnisse auch oft aus.

In diesem Jahr sieht das plötzlich ganz anders aus. Seit 7 Partien ist Shaqiri in der Super League ohne Skorerpunkt. Im März gab der Ausnahmekönner nur gerade 2 Schüsse aufs Tor ab, dazu kam eine Torschussvorlage.

Umso überraschender ist es, dass der FCB während Shaqiris Skorer-Flaute resultatmässig aufgedreht hat. 12 Punkte sammelten die Rot-Blauen aus den vergangenen 5 Partien, Ligabestwert.

Live-Hinweis

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Verfolgen Sie die Super-League-Partie zwischen dem FC Basel und YB am Samstagabend ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr.

Aufgepasst auf Sanches

Während sich bei Basel die Verantwortlichkeiten also auf viele Schultern zu verteilen scheint, sticht bei YB vor allem ein Spieler heraus: Alvyn Sanches.

Der 23-Jährige erzielte die letzten 4 Treffer der Berner allesamt selbst. Der Offensivkünstler kommt pünktlich zum Saisonendspurt so richtig in Fahrt. Gegen den FCB will er seine eindrückliche Serie fortführen.

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