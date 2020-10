Legende: So sieht Ratlosigkeit aus Die Spieler des FCZ nach der Saisonauftakt-Niederlage gegen YB. Keystone

Wenige Minuten hätten die Zürcher am vergangenen Samstag noch durchstehen müssen, und der unrühmlichen Serie wäre ein Ende bereitet worden. Doch Stefano Guidotti nickte in der Nachspielzeit ein, Lugano entführte einen Punkt aus dem Letzigrund.

Für den FCZ war es wettbewerbsübergreifend die 11. Partie ohne Sieg (10 in der Super League, eine im Schweizer Cup). In der Meisterschaft durften sich die Zürcher zuletzt am 4. Juli über einen Vollerfolg freuen (2:0 gegen Servette). Sollten in Lausanne wieder keine 3 Punkte herausspringen, würde das einen neuen Klub-Negativrekord bedeuten: Mehr als 11 Super-League-Begegnungen in Folge ohne Sieg gab es auch unter den Trainern Massimo Rizzo und Sami Hyypiä von August bis November 2015 in der letzten erfolglosen Phase nicht.

Wie lange darf Magnin noch?

Am Samstag gilt es für Trainer Ludovic Magnin und seine Spieler, diese Schmach zu verhindern. Dass der Ex-Nationalspieler noch immer das Zürcher Zepter schwingen darf, ist nicht alltäglich. Noch nie hat Klub-Präsident Ancillo Canepa dermassen viel Geduld für einen Coach aufgebracht. Spätestens nach 7 sieglosen Partien hiess es für den Übungsleiter jeweils: Spind räumen!

Legende: Will den Klub-Negativrekord verhindern FCZ-Trainer Ludovic Magnin. Keystone

Magnin ist nach wie vor zuversichtlich, das Ruder herumreissen zu können. Gegen Lugano habe man «fussballerisch eine sehr gute Leistung gezeigt und das Spiel dominiert», sagte er nach dem 2:2-Remis gegen die Tessiner voller Zuversicht. Man sei nicht mehr weit entfernt von einem Befreiungsschlag.

Im Waadtland soll's am Samstag so weit sein. Aufsteiger Lausanne ist mit 4 Punkten aus 2 Partien allerdings überzeugend in die Saison gestartet. Einfach dürfte das für den FCZ garantiert nicht werden, auch wenn dem Gegner nach dem Abgang von Andi Zeqiri zu Brighton & Hove Albion eine wichtige Offensivkraft (17 Tore in der letzten Saison) fehlt.