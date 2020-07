Super League in der Zwickmühle

Jetzt wird es kompliziert in der Super League: Weil 6 FCZ-Spieler und 3 Staffmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, müssen sich die Zürcher für 10 Tage in Quarantäne begeben. Die Partie des FCZ vom Samstag gegen Sion ist abgesagt.

Gegenüber SRF betonte Schifferle am Samstagnachmittag, dass man mit einzelnen positiv getesteten Spieler rechnen musste: «Wir sind aber nie davon ausgegangen, dass gleich eine ganze Mannschaft in Quarantäne versetzt wird.»

Schifferle geht nach aktuellem Stand davon aus, dass die Meisterschaft beendet werden kann: «Ich habe es als sehr unschön empfunden, dass das passiert ist. Wir müssen nun mit dem FC Zürich schauen, wie lange die Spieler ausfallen und wann wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft einsatzbereit ist.»

Es gibt einige mögliche Szenarien, wie es in der Super League weitergehen könnte; keines scheint aber der Weisheit letzter Schluss zu sein.

Die Meisterschaft wird abgebrochen. In diesem Fall würden sich diverse komplizierte Fragen stellen: Gibt es einen Meister? Falls ja, unter welchen Kriterien? Und gleiches natürlich bezüglich eines Absteigers.

Bereits jetzt stehen für die Teams bis zum 2. August lauter englische Wochen an. Nach gesundem Ermessen bleibt da kein Spielraum für zusätzliche (Nachtrags-)Spiele. Da hofft Schifferle auch auf eine mögliche Reduktion der 10-tägigen Quarantäne des FCZ, was das ganze etwas entspannen könnte. «Wir haben im Moment nur ein verschobenes Spiel in der Super League», stellt er klar. «Das Spiel des FCZ gegen Basel möchten wir durchführen.» Die Saison endet nicht am 2. August. Klar ist: Bis am 3. August muss die Liga der Uefa melden, welche Klubs in der kommenden Saison in den Europacup-Wettbewerben antreten werden. Sollte die Meisterschaft länger dauern, müssten die Auswahl-Kriterien angepasst werden: die Rangliste in der Winterpause? Oder nach drei Vierteln der Saison? «Unser Spielplanverantwortlicher prüft derzeit, was wir noch tun können. Im Notfall kann es sein, dass wir nicht ganz anfangs August fertig werden.»

Klar ist: Bis am 3. August muss die Liga der Uefa melden, welche Klubs in der kommenden Saison in den Europacup-Wettbewerben antreten werden. Sollte die Meisterschaft länger dauern, müssten die Auswahl-Kriterien angepasst werden: die Rangliste in der Winterpause? Oder nach drei Vierteln der Saison? «Unser Spielplanverantwortlicher prüft derzeit, was wir noch tun können. Im Notfall kann es sein, dass wir nicht ganz anfangs August fertig werden.» Die FCZ-Resultate werden gestrichen. Wie CH Media schreibt, wäre es für die Liga auch eine Möglichkeit, den FCZ aus dem Spielbetrieb zu nehmen und alle seine Saisonresultate zu streichen. «Das steht im Moment überhaupt nicht zur Diskussion. Wir gehen davon aus, dass der Klub eine Mannschaft stellen kann», so Schifferle.

Xamax' Testresultate negativ

Nicht ausgeschlossen ist, dass der FCZ kein Einzelfall bleibt. Bei Xamax, am Dienstag Gegner der Zürcher, waren umfassende Tests negativ. Servette, das vor einer Woche gegen Zürich spielte, verzichtete vorerst auf Tests – weil niemand Symptome gezeigt habe, erklärte der Klub.

Auch kein Aufsteiger?

Mit Amel Rustemoski von GC war am Freitagabend auch ein Spieler der Challenge League positiv getestet worden. Das Abendspiel der Hoppers in Wil wurde vorsorglich abgesagt. Ein Saisonabbruch steht auch in der zweithöchsten Schweizer Liga nicht ausser Frage.