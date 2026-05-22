Mall wechselt zu YB

YB hat einen Nachfolger für den zum FCZ gewechselten Ersatzgoalie Heinz Lindner gefunden. Von Servette stösst Joël Mall zu den Bernern. Der 35-Jährige kann auf die Erfahrung von 166 Partien in der Super League zurückgreifen. Für Zypern hat er 20 Länderspiele bestritten. Den Vertrag des dritten Goalies Dario Marzino verlängerte YB um ein weiteres Jahr bis 2027.

Lugano holt Kolumbianer

Lugano verzeichnet einen zweiten Neuzugang für die nächste Saison. Die Tessiner gaben die Verpflichtung von Flügelspieler Beckham Castro bekannt. Der 22-jährige Kolumbianer unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Beckham Castro spielte zuletzt in seiner Heimat für den FC Millonarios. Am Donnerstag hatte Lugano bereits den 18-jährigen Honduraner Dereck Moncada verpflichtet.

Lee muss dreimal aussetzen, Obexer zweimal

GC-Spieler Young-Jun Lee wird nach seiner Tätlichkeit im Barrage-Rückspiel gegen Aarau für drei Spiele gesperrt. Wie die Swiss Football League am Freitag mitteilte, wurde eine Provokation, die zu Lees Tätlichkeit führte, berücksichtigt. Aaraus Linus Obexer, der in der Verlängerung ebenfalls vom Platz flog, wurde mit zwei Spielsperren belegt.

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