Nach 3 Saisonspielen liegt der amtierende Meister am Tabellenende. Am Sonntag wartet mit dem FCZ kein leichter Gegner.

Legende: Mag schon früh nicht mehr hinsehen YB-Trainer Patrick Rahmen. Martin Meienberger/freshfocus

Den Meisterschaftsstart der Young Boys als verpatzt zu beschreiben, ist beinahe noch untertrieben. Alle 3 Super-League-Partien wurden verloren, nur 2 Treffer erzielt und gleichzeitig schon 9 Tore kassiert. Mit 0 Punkten nach 3 Spielen liegen die Berner am Tabellenende. Eine derartige Statistik wies zum Einstieg in eine Saison noch kein Meister auf.

Über 3 verlorene Partien kann Trainer Patrick Rahmen indes eigentlich nur lachen, wartet der neue YB-Coach doch schon seit geschlagenen 10 (!) Spielen auf einen einzigen Punkt. Schon im Saisonendspurt der letzten Spielzeit hatte er mit Winterthur 7 Pleiten in Folge kassiert. Nur René van Eck hatte in jüngerer Vergangenheit im Schweizer Profifussball eine ähnlich lange Durststrecke zu erleiden, als er 2021/22 mit Kriens in der Challenge League 13 Mal in Serie verlor.

Der FCZ liegt YB nicht mehr

Am Sonntag empfangen die Berner im Wankdorf mit dem FC Zürich einen von Van Ecks Ex-Klubs. In der Limmatstadt dürfte die Gefühlslage nach 2 Siegen aus 2 Spielen gegensätzlicher kaum sein. Eine gute Nachricht ist das anstehende Spiel für «Gelb-Schwarz» deshalb nicht. Kommt dazu, dass man nur 2 der letzte 11 Rencontres gewann, nachdem man zuvor 12 Direktduelle in Folge für sich entschieden hatte.

Statistik hin, Statistik her, gewinnt YB auch am Sonntag nicht, droht der Schweizer Meister endgültig in eine gefährliche Negativspirale zu geraten. Mit einem Sieg könnte man die Spielzeit dagegen mit ein wenig Verspätung doch noch lancieren.