Mit den Partien Sion-Winterthur und Servette-Lausanne startet die Super League am Mittwoch in die 2. Saisonhälfte.

Legende: Steht mit seinem Team bei Saisonhälfte in den Top 6 Sion-Trainer Didier Tholot. Keystone/CYRIL ZINGARO

Offiziell geht es erst am kommenden Wochenende so richtig los mit der Rückrunde der Super League. Am Mittwochabend stehen aber noch 2 Nachtragsspiele an.

Sion - Winterthur

Die Walliser hinterliessen in der 1. Saisonhälfte einen starken Eindruck und könnten diesen mit einem Erfolg gegen Schlusslicht Winterthur bestätigen. Die Zürcher hingegen müssen eine Serie starten, soll die Hoffnung auf einen Klassenerhalt aufrecht erhalten werden. Die Partie steht im Zeichen der von der Brandkatastrophe betroffenen Jugend von Crans-Montana. Es wird eine Gedenkfeier stattfinden.

Servette - Lausanne-Sport

Beide Teams brauchen dringend Punkte, um der unteren Tabellenhälfte zu entfliehen. Lausanne fehlen 6, Servette 7 Zähler auf die Top 6. Lausanne konnte wenigstens einige Höhepunkte (Siege gegen YB, Basel und in der Conference League) feiern. Der Vorjahres-Zweite Servette hingegen enttäuschte mehrheitlich – auch der Trainerwechsel von Thomas Häberli zu zu Jocelyn Gourvennec blieb ohne nachhaltigen Effekt.

