Die für Samstag angesetzte Super-League-Partie zwischen Winterthur und Thun wurde auf Mittwoch verschoben. Grund sind die Platzverhältnisse.

Legende: Nicht bespielbar Die beiden Sechzehner auf der Schützenwiese sind das Problem. Freshfocus/Philipp Kresnik

Das Super-League-Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Tabellenersten kann am Samstag nicht wie geplant stattfinden. Grund dafür sind die beiden Sechzehner auf der Schützenwiese, die nicht bespielbar sind. Das Nachholdatum ist auch schon bekannt: Gespielt wird stattdessen am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.

Vor gut einem Monat hatte in Winterthur bereits das Spiel gegen St. Gallen verschoben werden müssen. Damals wies der Rasen gefrorene Stellen auf, womit ein regulärer Spielbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht möglich war.

Resultate