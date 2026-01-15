In Schweden schaffte Aussenseiter Mjällby das Fussballwunder und wurde völlig überraschend Meister. Tut es Thun dem Fischerdorf gleich? Vor dem Rückrundenstart nimmt SRF-Experte Marc Schneider zu diesem Thema und anderen provokativen Behauptungen Stellung:
- Wintermeister Thun scheitert auf den letzten Metern. Stattdessen holt sich St. Gallen den Titel.
- Meister FCB kann die Offensivprobleme lösen – auch dank Moritz Broschinski, der in der Rückrunde 10 Tore schiesst.
- Bei YB bleibt die Defensive eine Problemzone. Dank der Offensivstärke liegt beim Tabellensechsten dennoch eine markante Verbesserung drin.
- Die Zürcher Klubs schaffen es allesamt nicht in die Top 6.
- Winterthur überholt GC noch, die «Hoppers» müssen direkt eine Liga runter.
- Lugano greift oben an, Servette muss zittern.