In der Super League steht die 2. Saisonhälfte an. Wir haben Experte Marc Schneider mit gewagten Thesen konfrontiert.

Thun als Mjällby der Schweiz – und wenn nicht, wer profitiert?

In Schweden schaffte Aussenseiter Mjällby das Fussballwunder und wurde völlig überraschend Meister. Tut es Thun dem Fischerdorf gleich? Vor dem Rückrundenstart nimmt SRF-Experte Marc Schneider zu diesem Thema und anderen provokativen Behauptungen Stellung: