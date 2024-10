Carlos-Doublette: Basel schlägt St. Gallen in letzter Sekunde

Tor in der 95. Minute

Kevin Carlos schiesst Basel in der 95. Minute zum 2:1-Sieg über St. Gallen.

Der Yverdon-Neuzugang hat mit seinem Premierentreffer bereits das 1:1 erzielt.

Lausanne schlägt Winterthur, Yverdon überrascht zuhause gegen Lugano.

Im St. Jakob-Park waren noch rund 20 Minuten zu spielen, als sich Kevin Carlos beinahe zum Basler Helden gemacht hätte. Der Neuzugang von Yverdon, der etwa eine Stunde zuvor erstmals für den FCB getroffen hatte, setzte eine Flanke von Dominik Schmid per Kopf an den Pfosten. Die Schlussphase beim Duell mit dem FC St. Gallen war beim Stand von 1:1 und vor schöner, 27'000 Fans umfassender Kulisse so richtig lanciert.

Shaqiri engagiert, Carlos eiskalt

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie suchte nun das Heimteam den Siegtreffer mit mehr Vehemenz. Doch im Abschluss blieb «Rot-Blau» glücklos. So etwa Anton Kade, der kurz nach seiner Einwechslung zu zentral zielte (65.). Oder auch Xherdan Shaqiri: Der frühere Nati-Star zeigte sich äusserst engagiert, doch ohne zündende Aktion. Mehrere Abschlüsse von ihm wurden von St. Gallern geblockt. Etwas symptomatisch verzog er in der 71. Minute einen Freistoss aus spitzem Winkel deutlich.

Und dann machte sich Carlos doch noch zum Helden, als die 95. und letzte Minute lief: Wiederum Schmid flankte von links, während die FCSG-Spieler reklamierten. Sie hatten den Ball bereits im Seitenaus gesehen. Die Basler liess das kalt. Marin Soticek köpfelte die Kugel an die Latte, Carlos staubte aus kurzer Distanz ab und verwandelte den St. Jakob-Park in ein Tollhaus.

Beide Abwehrreihen einmal schläfrig

Der FC St. Gallen, der wie gewohnt aktiv in die Partie gestartet war, ging schon in der 7. Minute in Führung – unter gütiger Mithilfe der Basler Hintermannschaft. Nach einer halben Stunde war es dann die «Espen»-Abwehr, die nur Begleitschutz für den gegnerischen Stürmer bot und damit den Ausgleich hinnehmen musste:

7. Minute: Felix Mambimbi tankt sich nach einem gelungenen Befreiungsschlag der St. Galler stark durch und lanciert Willem Geubbels. Der Franzose tanzt auf der linken Seite die gesamte Basel-Abwehr aus, die ihn auf dem Weg zum 4. Saisontor nur eskortiert, und versorgt den Ball unten rechts.

Felix Mambimbi tankt sich nach einem gelungenen Befreiungsschlag der St. Galler stark durch und lanciert Willem Geubbels. Der Franzose tanzt auf der linken Seite die gesamte Basel-Abwehr aus, die ihn auf dem Weg zum 4. Saisontor nur eskortiert, und versorgt den Ball unten rechts. 31. Minute: Die Gastgeber belohnen sich dafür, dass sie das Spieldiktat übernommen haben. Schmid bedient Carlos. Der Spanier setzt geschickt seinen Körper ein, drängt die Innenverteidigung des FCSG ab und schiebt cool zum 1:1 ein – sein erster Treffer im rot-blauen Flammentrikot.

Dieses Mass an Unterhaltung konnte die 2. Halbzeit dann nicht mehr bieten. Vielmehr lebte die Partie von Intensität und Spannung. Und so schien es lange, als resultiere – trotz leichter Vorteile für Basel – ein insgesamt gerechtes Remis. Doch Carlos hatte etwas dagegen.

So geht es weiter

Für den FC St. Gallen gilt es schon am Donnerstag wieder ernst, wenn im Rahmen der Conference League die Fiorentina im Kybunpark gastiert. Am Sonntag folgt das Gastspiel in Sion. Basel duelliert sich schon am Tag zuvor auswärts mit Winterthur.