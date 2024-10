Per E-Mail teilen

Lausanne-Sport feiert in der 10. Runde der Super League einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Winterthur.

Die Tore für die Westschweizer erzielen Alvyn Sanches (8.) und Alban Ajdini (23.).

In den anderen Sonntagsspielen schlägt Yverdon den FC Lugano, Basel gewinnt gegen St. Gallen mit 2:1.

Nach einer halben Stunde hatte Winterthur-Trainer Ognjen Zaric genug gesehen. Mit einem Doppelwechsel reagierte er auf das bisher Geschehene, Remo Arnold und Randy Schneider verliessen den Platz, Lukas Mühl und Nishan Burkart kamen in die Partie. Bis dahin hatte Winterthur vor allem defensiv grosse Schwächen gezeigt:

8. Minute: Alvyn Sanches wird an der Mittellinie angespielt. Mit Zug aufs Tor rennt er über den halben Platz, tanzt Schneider im Strafraum aus und schiebt problemlos zum 1:0 ein.

Alvyn Sanches wird an der Mittellinie angespielt. Mit Zug aufs Tor rennt er über den halben Platz, tanzt Schneider im Strafraum aus und schiebt problemlos zum 1:0 ein. 23. Minute: Wieder kombinieren die Lausanner stark. Sanches spielt auf Fousseni Diabaté, der überlässt direkt für Alban Ajdini. Souverän und überlegt vollendet der Kosovare aus wenigen Metern zum 2:0.

00:48 Video Ajdini verwertet cool zum 2:0 Aus Sport-Clip vom 20.10.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Und hätte Stefanos Kapino nur wenige Minuten nach dem zweiten Gegentreffer nicht stark pariert, hätten die Winterthurer zum Zeitpunkt des Doppelwechsels sogar noch höher im Rückstand liegen können.

Chancen vor der Pause

Doch mit den neuen Akteuren auf dem Platz kam auch Winterthur in der Partie an. Noch vor der Pause kam Matteo di Giusto gleich zu mehreren Hochkarätern, auch Fabian Frei verfehlte mit einem Distanzschuss das Ziel. Anders als beim Heimteam fehlte beim Tabellenschlusslicht die Effizienz.

Nach dem Seitenwechsel liess das Heimteam dann hinten kaum mehr etwas zu. Stattdessen versuchten die Lausanner mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Die letzte Genauigkeit liessen die Westschweizer allerdings, im Gegensatz zur Startphase, vermissen. Unter anderem scheiterten die Lausanner in der Nachspielzeit noch an Granit Lekaj, der für seinen Torhüter auf der Linie rettete. Weil von Winterthur aber in der gesamten 2. Halbzeit kaum mehr etwas kam, hatte das auf den letztlich verdienten Heimsieg aber keinen Einfluss mehr.

In der Tabelle schiebt sich Lausanne damit an GC und YB vorbei und belegt neu den 9. Rang. Winterthur hingegen bleibt auf dem letzten Platz, den es seit Samstagabend innehatte, sitzen. Erst 7 Zähler haben die Eulachstädter gesammelt – auswärts noch keinen einzigen.

Schliessen 02:08 Video Lekaj: «Wir waren zu wenig konsequent» Aus Sport-Clip vom 20.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 02:30 Video Zaric: «Ich musste im Sinne der Mannschaft handeln» Aus Sport-Clip vom 20.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

So geht es weiter

Lausanne kommt am kommenden Samstag erneut in den Genuss eines Heimspiels, zu Gast ist um 18:00 Uhr der Grasshopper Club Zürich. Zeitgleich empfängt der FC Winterthur auf der Schützenwiese den FC Basel.