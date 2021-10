In Unterzahl mit Traumtor: Zhegrova rettet Basler Sieg in Sion

Der FC Basel gewinnt beim FC Sion in der 10. Runde der Super League dank einem Treffer in der 90. Minute mit 1:0.

Der eingewechselte Edon Zhegrova schlenzt den Ball herrlich in die weite Ecke.

Zu diesem Zeitpunkt spielen die Basler in Unterzahl, weil Eray Cömert früher die Notbremse gezogen hat.

Die anderen Partien am Sonntag: Lausanne bezwingt GC und St. Gallen Servette.

Es lief die letzte Minute der regulären Spielzeit, da hatte Edon Zhegrova eine zündende Idee. Weit auf dem Flügel wurde er lanciert, umkurvte 2 Gegenspieler und vollendete das Schlussfeuerwerk in Form eines Schlenzers, der für Kevin Fickentscher nicht mehr erreichbar war. Es war die Erlösung der zu diesem Zeitpunkt dezimierten Basler, die in Sitten zuvor den Unterschied nicht ausmachen konnten.

Schmerzlich wurde die Lebensversicherung Arthur Cabral vermisst. Er betrat das Walliser Grün erst in der 77. Minute, weil seine Rückkehr von der brasilianischen Nationalmannschaft erst am Samstagmittag möglich war. Zum Zeitpunkt seiner Einwechslung konstatierte der interessierte Zuschauer erst je eine wirkliche Chance:

54. Minute: Eray Cömert kann nur bis zu Sions Baltazar klären, der zwar ordentlich draufhält, Heinz Lindner mit seinem unplatzierten Geschoss aber nicht bezwingen kann.

Eray Cömert kann nur bis zu Sions Baltazar klären, der zwar ordentlich draufhält, Heinz Lindner mit seinem unplatzierten Geschoss aber nicht bezwingen kann. 66. Minute: Nach einem Eckball schliesst Pajtim Kasami, Cabrals Ersatz im Basler Sturm, per Dropkick ab. Auch sein Schuss ist zu unplatziert.

Was die Basler Hoffnungen zum Schluss weiter dämpfte: Cömert flog nach einer Notbremse in der 88. Minute mit Rot vom Platz. Er hatte Filip Stojilkovic zurückgehalten. Bei Zhegrovas Geniestreich spielte es letztlich aber keine Rolle, ob 10 oder 11 Basler auf dem Feld standen.

Tramezzani-Einstand missglückt

Der neue Sion-Trainer Paolo Tramezzani musste bei seinem Einstand also gleich einen Rückschlag einstecken. Obwohl Punkte gegen den nun wieder an der Tabellenspitze liegenden FCB natürlich ein Bonus gewesen wären für das achtplatzierte Sion. Das 2. Mal kann Tramezzani am kommenden Sonntag bei Servette auf Zähler hoffen. Basel empfängt dann Lugano.