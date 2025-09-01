Legende: Läuft künftig auch in «Gelb-Schwarz» auf Nationalspieler Alvyn Sanches. Keystone/Anthony Anex

YB verpflichtet Nationalspieler Alvyn Sanches von Lausanne-Sport und stattet ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.

Der 22-jährige Mittelfeldakteur ist schon seit geraumer Zeit ein Wunschspieler der Berner, bei welchen er die Rückennummer 10 tragen wird.

Sanches fällt aufgrund eines am 21. März bei seinem Nati-Debüt gegen Nordirland erlittenen Kreuzbandrisses vorerst noch aus.

Die Young Boys haben einen Transfercoup gelandet: Von Liga-Konkurrent Lausanne wechselt Mittelfeldspieler Alvyn Sanches für eine noch nicht bekannte Ablösesumme nach Bern. Bei YB erhält Sanches einen Vertrag über 4 Jahre.

Der 22-jährige im französischen Créteil geborene Sanches schaffte spätestens in der letzten Super-League-Saison seinen endgültigen Durchbruch. Für seinen Stammklub Lausanne erzielte er in 28 Einsätzen 12 Tore (keines davon gegen YB) und wurde zum besten Spieler der Liga ausgezeichnet.

Dank dieser Leistungen schaffte es Sanches im Frühjahr auch in die Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt gegen Nordirland am 21. März erlitt er einen Kreuzbandriss, den er noch nicht ganz auskuriert hat. «Wir werden ihm die nötige Zeit geben», so Sportchef Christoph Spycher.