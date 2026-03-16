Legende: Muss gehen Gerald Scheiblehner. Freshfocus/Nico Ilic

Die Grasshoppers beenden per sofort die Zusammenarbeit mit Trainer Gerald Scheiblehner.

Dies gibt der Super-Ligist am Montagabend bekannt.

Interimistisch bis Ende Saison übernimmt U21-Cheftrainer Gernot Messner das Fanionteam.

Die Grasshoppers trennen sich von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner. Der 49-jährige Österreicher war seit diesem Sommer beim aktuell Vorletzten der Super League unter Vertrag. Gleichzeitig müssen auch seine beiden Assistenten Alexander Zellhofer und Toni Mestrovic gehen.

Interimistisch bis zum Ende der Saison übernimmt Gernot Messner, der Coach der U21-Mannschaft, den Posten von Scheiblehner. Assistiert wird er von Shkelzen Gashi.

«Neuen Impuls setzen»

Sportchef Alain Sutter liess sich in der Mitteilung der Zürcher wie folgt zitieren: «Die Entscheidung ist uns schwer gefallen. Wir hatten mit Gerald, Alex und Toni ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis. [...] Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten.»

Im letzten Spiel unter Scheiblehner hatte es am Samstag für die Grasshoppers ein 1:5 gegen Leader Thun abgesetzt. Aus den letzten 12 Liga-Spielen resultierte nur 1 Sieg.

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