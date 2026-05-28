Legende: Standen beim FCB als Spieler 3 Saisons zusammen auf dem Rasen Valentin Stocker (l.) und David Degen. Keystone/Peter Klaunzer

Valentin Stocker wird beim FC Basel per sofort sportlicher Leiter der ersten Mannschaft. Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, bildet der 36-fache Internationale mit dem neuen Technischen Direktor Andreas Herrmann die sportliche Führung rund um das Team. Stocker übernimmt laut Mitteilung die «tägliche Führung rund um die erste Mannschaft und ist erster Ansprechpartner für den Cheftrainer, dessen Staff und die Spieler».

Der 37-Jährige wird diese Funktion vorerst bis zum Ende des Transferfensters übernehmen. Nach seinem Karriereende im Jahr 2022 sollte Stocker bereits als Assistent der sportlichen Leitung an die Funktion des Sportchefs herangeführt werden. Der ehemalige Captain des FC Basel war bis anhin jedoch lediglich Mitglied der Sportkommission und FCB-Ambassador.