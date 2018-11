YB gewinnt zum 4. Mal in Serie bei GC – dieses Mal mit 3:0.

Hoarau, Fassnacht und Aebischer treffen.

Bei YB gibt Keeper von Ballmoos nach seiner Gesichtsverletzung sein Comeback.

Da Xamax in Thun einen Punkt holt, ist GC neu Tabellenletzter.

YB entschied die Partie in den ersten 10 Minuten nach dem Seitenwechsel. Im Detail:

Das 0:1 (51.): Sekou Sanogo spielt im Strafraum Hoarau an, dieser schlenzt den Ball aus rund 16 Metern in die Maschen – 10. Saisontor. Sekunden zuvor war Fassnacht mit seinem Abschluss noch an GC-Keeper Heinz Lindner gescheitert.

Das 0:2 (55.): Hoarau lanciert über links Loris Benito. Dieser passt ins Zentrum, Fassnacht steht richtig und versenkt den Ball im Tor. Makel: Benito hatte bei der Passabgabe von Hoarau knapp im Offside gestanden.

In der Folge hatte YB Spiel und Gegner total im Griff. Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte Michel Aebischer (81.), der nach einer kurz getretenen Ecke direkt abzog und via GC-Debütant Djibril Diani traf.

GC und die offensive Harmlosigkeit

In den ersten 45 Minuten hatte noch wenig auf den klaren Spielausgang hingedeutet. GC hielt erstaunlich gut mit. Dennoch hatten die Berner die beste Chance, doch Hoarau (11.) verschoss alleine vor Lindner.

Vor dem Tor war GC über die gesamte Spielzeit einmal mehr zu harmlos. Vielleicht auch, weil insgesamt 8 Spieler (Verletzungen und Sperren) gegen YB fehlten. Mit nur 14 Toren in 13 Partien sind die Zürcher die offensiv schwächste Mannschaft der Liga. Nun ist GC neu Tabellenletzter, da Xamax bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz mehr Tore erzielt hat.

Die Berner hingegen bauten die Tabellenführung auf Verfolger Basel (am Sonntag im Einsatz) auf 14 Punkte aus. Doch YB blickt vor allem auf nächsten Mittwoch. Da steht die wegweisende Champions-League-Partie in Valencia an – ab 18:30 Uhr live auf SRF zwei.

