Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des FC Zürich.

Der Däne wechselt per sofort in die Bundesliga zu Mainz 05, wo er mit Silvan Widmer und Edimilson Fernandes 2 Schweizer Nationalspieler trainieren wird.

Bis Saisonende leiten Murat Ural und Umberto Romano als Co-Trainer die Zürcher Mannschaft.

Am vergangenen Mittwoch teilte der FC Zürich mit, die Zusammenarbeit mit Trainer Bo Henriksen im Sommer zu beenden. Dazu kommt es aber gar nicht erst. Der Däne verlässt den Super-Ligisten per sofort und wechselt in die Bundesliga. Dort steht ihm eine ähnliche Aufgabe wie bei seinem Amtsantritt in der Limmatstadt bevor: Er soll das abstiegsgefährdete Mainz, wo mit Silvan Widmer und Edimilson Fernandes 2 Schweizer Nationalspieler engagiert sind, aus der Krise retten.

Der 49-jährige Henriksen hatte den FCZ im Oktober 2022 übernommen. Seinen Job, die zu diesem Zeitpunkt seit 10 Spielen sieglose Mannschaft wieder zu stabilisieren, erledigte er mit Bravour. Die Zürcher distanzierten sich unter dem Dänen vom Abstiegskampf und beendeten die letzte Saison auf dem 8. Platz, 13 Punkte vor Absteiger Sion.

Weiterhin im Kampf um das europäische Geschäft

Nach vielversprechendem Start in die laufende Saison erlebte der FCZ zuletzt allerdings eine Baisse. Vor dem Derby-Sieg gegen GC am Samstag waren die Zürcher 7 Spiele ohne Vollerfolg geblieben. Aktuell stehen sie auf Platz 3, 12 Zähler hinter Leader YB und nur 4 Punkte über dem Strich. Die Chancen, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren, sind also weiterhin intakt.

Wie der Verein mitteilte, werden Murat Ural und Umberto Romano als Co-Trainer die Verantwortung bis zum Ende der Saison übernehmen. Sportchef Milos Malenovic wird die beiden dabei unterstützen.

Henriksen erstmals in der Bundesliga

Für Henriksen ist es die erste Station in Deutschland. Vor seinem Engagement in Zürich trainierte er die dänischen Vereine Brönshöj, Horsens und Midtjylland. In Mainz unterschrieb der Däne einen Vertrag bis 2026.