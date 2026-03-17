Der VR-Delegierte des FC Thun zieht sich per Ende März aus dem Tagesgeschäft zurück.

Legende: Zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück Beat Fahrni (M.). Urs Lindt/freshfocus

Beat Fahrni gibt die operative Leitung der FC Thun AG früher als geplant per Ende März 2026 ab. Wie der Klub mitteilt, zieht sich der Delegierte des Verwaltungsrats nach drei Jahren aus dem operativen Geschäft zurück, um sich wieder stärker seinen unternehmerischen Aktivitäten zu widmen. Dem Verwaltungsrat bleibt er als Mitglied erhalten.

Während seiner Amtszeit trieb Fahrni die Stabilisierung des Klubs voran. In diese Phase fallen der Aufstieg in die Super League, der sportliche Erfolg mit der klaren Meisterschaftsführung, die Akquise neuer Sponsoren sowie eine nachhaltige Lösung für den Stadionbetrieb. Die operativen Aufgaben werden künftig unter der Leitung von VR-Präsident Andres Gerber weitergeführt.

Übergangsphase bis Juni 2026

Zudem gaben die Berner Oberländer bekannt, dass ein Geschäftsjahr künftig vom 1. Juli bis zum 30. Juni dauern werde. Die Thuner befinden sich deshalb in einer Übergangsphase bis zum 30. Juni 2026.