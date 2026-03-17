Lugano kommt im Nachholspiel der 30. Super-League-Runde auswärts gegen St. Gallen spät zu einem 1:1.

Auf die frühe Witzig-Führung reagiert Steffen in der Nachspielzeit per direkt verwandeltem Freistoss.

Nach dem Remis im Verfolgerduell liegt Leader Thun neu 16 Punkte vor dem FCSG und 21 vor Lugano.

In der 64. Minute schien Schiedsrichter Anojen Kanagasingam zur Vorentscheidung in diesem Verfolgerduell beizutragen. Nach einer Grätsche bekam Luganos Daniel Dos Santos die 2. gelbe Karte gezeigt. Ein harter Entscheid: Dos Santos spielte nämlich den Ball, ging aber sehr ungestüm zu Werke. Lugano musste in der Fremde nun auch noch in Unterzahl versuchen, den frühen Rückstand wettzumachen.

Trotzdem kamen die Tessiner just nach dieser Dezimierung zu ihrer besten Phase: Elias Pihlström scheiterte nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung an der Latte (68.). Kurz darauf bereitete er ein Tor von seinem Joker-Kollegen Hicham Mahou vor – er stand dabei aber im Abseits, der Treffer wurde aberkannt.

Steffens Freistoss-Flanke ins Glück

10 Minuten später verpasste St. Gallens Chima Okoroji – gegen Basel noch Doppeltorschütze – die Entscheidung aus bester Position, diesmal fehlte dem aufgerückten Verteidiger ein ordentlicher Schluck Zielwasser.

Der verpassten Chance – und auch vielen aus der 1. Halbzeit – dürften die St. Galler noch länger nachtrauern. Denn in der 2. Minute der Nachspielzeit flog ein als Flanke getretener Freistoss von Lugano-Captain Renato Steffen an Freund und Feind vorbei ins Tor und sicherte den Gästen trotzdem noch den mittlerweile verdienten Punktgewinn.

Die Ostschweizer bleiben trotzdem auch im 7. Spiel in Folge gegen die Luganesi ohne Niederlage – es ist die längste Serie der Klubgeschichte gegen diesen Gegner. In der Tabelle ist Leader Thun nach dem Remis der lachende Dritte: Der FCSG liegt mittlerweile 16 Punkte zurück, Lugano gar 21.

Witzig wie aus dem Lehrbuch

Für die frühe St. Galler Führung hatte Christian Witzig mit einer formvollendeten Aktion verantwortlich gezeichnet. Erst kontrollierte der 25-Jährige einen Tessiner Befreiungskopfball mit der Brust, lobte den Ball dann über einen Verteidiger zu Teamkollege Diego Besio und drosch dessen wohl nicht ganz so geplanten Rückpass wuchtig in die Maschen.

So geht es weiter

Die Partie hätte bereits am letzten Samstag stattfinden sollen, musste aber aufgrund von zu viel Schneefall verschoben werden.

Die St. Galler stehen am nächsten Samstag wieder im Einsatz: Es steht die weite Reise ins Wallis zu Sion an. Die Partie zeigen wir ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei. Tags darauf misst sich Lugano ebenfalls auswärts mit den Young Boys.

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