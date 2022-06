Der neue Trainer der Young Boys heisst Raphael Wicky.

Der 45-jährige Walliser erhält bei den Bernern einen Vertrag über zwei Jahre.

Zuletzt war er von Dezember 2019 bis September 2021 als Trainer in der Major League Soccer bei Chicago Fire tätig.

Die Young Boys steigen wie erwartet mit einem neuen Trainer in die Saison 2022/23. Auf Interimscoach Matteo Vanetta, der den YB-Trainerstaff nun komplett verlassen wird, folgt beim 15-fachen Schweizer Meister der 45-jährige Raphael Wicky. Der Walliser hat bei den Bernern einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben.

03:20 Video Wicky: «Will das Potenzial von YB wieder herauskitzeln» Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

«Ich bin stolz und freue mich auf die Challenge hier bei YB», sagte Wicky anlässlich einer Medienkonferenz am Donnerstag. Er sehe im Klub viel Potenzial und wolle dieses zusammen mit dem Staff wieder «herauskitzeln».

Von der MLS zurück in die Super League

Wicky war zuletzt von Dezember 2019 bis September 2021 als Trainer in der Major League Soccer bei Chicago Fire tätig. Zuvor war der 75-fache Schweizer Internationale auch kurz U17-Nationalcoach der USA, von Juli 2017 bis Juli 2018 trainierte er den FC Basel in der Super League.

Seit vergangenem Herbst hatte er sich eine Auszeit genommen, doch nun war er bereit für eine neue Herausforderung in der Heimat. Er freue sich, zurück in der Schweiz zu sein und auf die spannende Liga. Laut Sportchef Christoph Spycher hatte man den Namen Wicky schon vor einem Jahr – vor der Verpflichtung von Wagner – auf der Liste gehabt. Doch damals war der Walliser noch bei Chicago Fire eingespannt.

05:29 Video Spycher: «Wicky passt als Mensch und Trainer perfekt zu uns» Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 29 Sekunden.

Keine Trendwende unter Vanetta

Der vormalige Assistenztrainer Vanetta, der den Posten Anfang März interimistisch für den entlassenen David Wagner übernommen hatte, konnte bei YB die erhoffte Trendwende nicht herbeiführen. Der Tessiner ist nun gar nicht mehr Teil des Trainerstaffs, der Posten des Assistenztrainers ist in der Hauptstadt somit noch offen.

Unter Vanetta hatte es in 11 Meisterschaftspartien nur 4 Siege gegeben. YB, in den 4 Saisons zuvor unter Adi Hütter und Gerardo Seoane immer Meister geworden, beendete die vergangene Saison mit 16 Punkten Rückstand auf den Champion FC Zürich nur auf dem 3. Rang.

03:36 Video Wicky: «Mit Transfers von Itten und Ugrinic hatte ich nichts zu tun» Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Wagner keine Saison lang im Amt

Wagner seinerseits war erst im Juni 2021 für den dreifachen YB-Meistertrainer Seoane nach Bern gekommen. Der Deutsche hatte die Young Boys zwar in die Gruppenphase der Champions League und in dieser zu einem Heimsieg über Manchester United geführt. Doch in der Meisterschaft geriet der Titelverteidiger gegenüber dem FCZ bald einmal in Rücklage, dazu kam im Herbst das frühe Out im Cup.

Die neue Super-League-Saison beginnt am Wochenende des 16./17. Juli. In der Woche darauf steht für die Young Boys bereits der erste Einsatz im Europacup – in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League – an.