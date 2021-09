Nationalspieler Dan Ndoye stösst von Nizza zum FCB.

Aus Portugal und den Niederlanden kommen drei weitere Spieler ans Rheinknie.

Die Basler vermelden zudem, dass sie ihren Topskorer Arthur Cabral halten konnten.

Viel los in Basel am 31. August: Kurz vor Schliessung des internationalen Transfer-Fensters gab der FCB die Verpflichtung von Dan Ndoye bekannt. Der 20-Jährige, der am Dienstag ins Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft gerückt ist, stösst von Nizza auf Leihbasis zum FCB. Basel besitzt für den Stürmer eine Kaufoption. Ndoye konnte sich beim französischen Erstligisten nicht vollends durchsetzen. Er musste sich mehrheitlich mit Teileinsätzen zufrieden geben. Nun will er in der Super League seine Karriere wieder ankurbeln.

Dazu zwei Portugiesen und ein Niederländer geholt

Neben Ndoye wechseln zwei portugiesische und ein niederländisches Nachwuchstalent nach Basel. Der 20-jährige Aussenverteidiger Tomas Tavares kommt von Benfica Lissabon und unterschrieb einen Leihvertrag bis Sommer 2022. Von Benficas Stadtrivale Sporting stösst Joelson Fernandes (18) ans Rheinknie. Der talentierte Flügelstürmer wird bis 2023 ausgeliehen. Wie auch Tavares können ihn die Basler definitiv übernehmen.

Einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieb Wouter Burger. Der 20-Jährige war zuletzt bei Feyenoord Rotterdam engagiert.

Basel twittert: «Cabral bleibt!»

Neben diesen vier Neuverpflichtungen gaben die Basler am Dienstagabend zudem bekannt, dass ihr umworbener Topskorer Arthur Cabral gehalten werden konnte. Der Brasilianer, der unter anderem bei Royal Antwerpen sowie Hertha Berlin im Gespräch war, wird seine Tore weiterhin für Rot-Blau schiessen. In bislang elf Pflichtspielen in dieser Saison gelangen dem 23-Jährigen nicht wengier als 15 Treffer.