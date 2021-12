Ineffizient, unglücklich – und 8 Punkte hinter dem Leader. Den Bernern will in dieser Saison Vieles noch nicht gelingen.

Auf der Anzeigetafel leuchtete zwar ein 1:1, doch die Berner dürften sich nach dem Schlusspfiff im Wankdorf wie Verlierer vorgekommen sein. Sie hatten das Rivalenduell mit dem FC Basel dominiert. Die Statistiken unterstreichen dies:

Das Abschlussverhältnis lautete am Ende 22:7 zugunsten von YB. Auf das Tor schossen die Berner 8 Mal, Basel nur 1 Mal.

Auch das Eckballverhältnis sprach klar für das Heimteam (11:3).

Nicolas Moumi Ngamaleu scheiterte vom Penaltypunkt und 3 Mal schepperte das Aluminium.

Der Berner Chancenwucher ist in dieser Saison keine Seltenheit. Immer wieder stand Trainer David Wagner nach der Partie vor das Mikrofon und sprach Lob für seine Equipe aus, gefolgt von einem Aber. Einem grossen Aber: YB braucht zu viele Topchancen für Tore.

Schliessen 00:27 Video Ngamaleu scheitert vom Penaltypunkt an Lindner Aus Sport-Clip vom 15.12.2021. abspielen 01:27 Video Zbinden: «Ich habe mit reden versucht, aktiv zu bleiben» Aus Sport-Clip vom 15.12.2021. abspielen

2 Siege in 7 Spielen

Dieses Manko, das eine Durchschnitts- von einer Spitzenmannschaft unterscheidet, ist bei «Gelb-Schwarz» in der aktuellen Spielzeit besonders ausgeprägt. Und es kostet dem Titelverteidiger Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Seit dem 23. Oktober hat YB in der Super League nur 2 Vollerfolge gefeiert – bei 3 Niederlagen und 2 Remis. Im gleichen Zeitraum hat Leader Zürich 5 von 6 Spielen für sich entschieden.

Feuerzeugwurf mit Nachspiel? Box aufklappen Box zuklappen Nach Basels Ausgleich zum 1:1 wurde Pajtim Kasami von einem Feuerzeug am Kopf getroffen, das aus dem YB-Fan-Sektor von hinter dem Tor geworfen worden war. Der Ball liegt jetzt beim unabhängigen Disziplinarrichter. Er wird entscheiden, ob ein Verfahren gegen die Berner eröffnet wird.

Freilich, die Belastung für die Bundeshauptstädter war wegen der Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase deutlich höher. Und zu allem Überfluss müssen sie sich seit dem Saisonauftakt mit Verletzungen herumschlagen.

Am kommenden Wochenende reist das viertplatzierte YB zum drittplatzierten Lugano, die nächste Knacknuss steht an. Geht man mit seinen Möglichkeiten wieder so fahrlässig um wie gegen Basel, wird es mit der Titelverteidigung – anders als in den Vorjahren – kein Selbstläufer, zumal der FCZ bereits 8 Punkte Vorsprung aufweist.