Zürich spielt zuhause in der 22. Runde der Super League 2:2 gegen YB.

Die Zürcher gehen mit 1:0 und 2:1 in Führung – der Leader aus Bern kann beide Male reagieren.

Im anderen Samstagsspiel demontiert St. Gallen den FC Sion mit 4:0.

Zwei Mal zitterte der Querbalken über YB-Torwart Anthony Racioppi, zwei Mal gab es danach ein Tor: Erst wurde Aiyegun Tosin in der 57. Minute von Sturmpartner Roko Simic in die Tiefe geschickt. Der Nigerianer schlenzte den Ball an die Latte. Im direkten Gegenangriff rollte der YB-Express so richtig los. Monteiro wurde in die Tiefe geschickt und schob den Ball souverän an FCZ-Keeper Yannick Brecher vorbei.

In der 75. Minute zitterte die Latte erneut – dieses Mal mit dem besseren Ende für den FCZ. Der eingewechselte Blerim Dzemaili legte auf den ebenfalls eingewechselten Fabian Rohner zurück, welcher noch am Gebälk scheiterte. Der Ball sprang Tosin vor die Füsse, welcher keine Problem hatte, das Spielgerät einzunetzen.

YB kann erneut reagieren

Die Young Boys liessen sich von dem erneuten Rückstand jedoch nicht beirren: In der 84. Minute spielte Cedric Itten eine Flanke in den Zürcher Strafraum. Der eingewechselte Christian Fassnacht tankte sich in der Mitte durch und schloss mit einem strammen Schuss zum 2:2-Endstand ab.

Viel Kampf in der ersten Halbzeit

Das Feuerwerk, welches die beiden Fankurven vor dem Spiel gezündet hatten, übertrug sich zu Beginn nicht auf den Platz. Die Partie war von vielen Zweikämpfen und kleinen Fouls geprägt. Keine der beiden Mannschaften konnte sich wirkliche Torchancen erarbeiten. Die Mannschaft von Raphael Wicky hatte mehr Ballbesitz – der FCZ war in Lauerstellung.

Gedenken an Erdbebenopfer Box aufklappen Box zuklappen Der 22. Spieltag in der Super League sowie die 23. Challenge-League-Runde stehen an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien vom 6. Februar. Nebst einer Gedenkminute vor sämtlichen Partien ruft die Swiss Football League in Zusammenarbeit mit Unicef zu Spenden auf. Beim verheerenden Erdbeben vor knapp 3 Wochen kamen mehr als 50'000 Menschen ums Leben.

In der 40. Minute war es dann so weit: Einen weiten Ball von Torhüter Brecher kann FCZ-Stürmer Jonathan Okita kontrollieren. Der Passversuch zu Tosin in die Spitze scheiterte und der Ball landete mit etwas Glück in den Füssen von Nikola Boranijasevic. Dessen Flanke übernahm der völlig freistehende Okita, der den Ball ungestört an Racioppi vorbeischiessen konnte. Doch YB war nicht nur dieses Mal um keine Antwort verlegen.

So geht's weiter

Am nächsten Sonntag empfängt der FC Zürich erneut zuhause Servette. Für YB geht es bereits am Dienstag auswärts im Cup weiter. Die Berner müssen zum Kantonsderby gegen den FC Thun, ehe die Young Boys am Samstag wieder nach Zürich zum FC Winterthur reisen.