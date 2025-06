Per E-Mail teilen

Legende: Heuert erstmals im Ausland an Gerald Scheiblehner. Imago Images/Harald Dostal

GC verpflichtet den Österreicher Gerald Scheiblehner als neuen Cheftrainer.

Der 48-Jährige stösst vom österreichischen Bundesligisten Blau-Weiss Linz in die Limmatstadt.

In Zürich folgt Scheiblehner auf Tomas Oral, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

Die Grasshoppers sind auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Tomas Oral fündig geworden. Der Rekordmeister verpflichtet Gerald Scheiblehner von Blau-Weiss Linz als neuen Cheftrainer. Der Österreicher unterschrieb bei den Zürchern einen Vertrag bis 2027.

«Gerald Scheiblehner verfügt über genau jene Erfahrung und Überzeugungskraft, die unserem Team Struktur und neue Impulse geben können. Er steht für einen Arbeitsstil, der hervorragend zu unserer Philosophie passt: motivierten und jungen Spielern eine Bühne zu geben», lässt sich Sportchef Alain Sutter zur Verpflichtung zitieren.

Im zweiten Anlauf klappt's

Schon nach der Entlassung von Marco Schällibaum im vergangenen November hatten die Grasshoppers Interesse an einer Verpflichtung Scheiblehners bekundet. Der Österreicher hatte seinen Heimatklub 2023 in die höchste Spielklasse des Landes geführt und seinerseits Lust auf das Amt in Zürich gehabt. Doch sein Klub legte damals das Veto ein.

GC musste sich neu orientieren und verpflichtete Oral. Nach dessen Abgang stösst Scheiblehner nun doch zu den Zürchern. Der 48-Jährige macht Gebrauch von einer Ausstiegsklausel, die er bei der Vertragsverlängerung in Linz zu Beginn dieses Jahres aushandelte.

Auch zwei neue Assistenten

«Die Aufgabe bei GC reizt mich sehr. Ich sehe grosses Potenzial im Team wie auch im gesamten Klub. Ich freue mich riesig, gleich loslegen zu dürfen. Mir ist es dabei wichtig, die Stärken der Spieler bestmöglich zur Entfaltung zu bringen und damit die Grundlage für die sportliche Weiterentwicklung zu legen», so Scheiblehner.

Der Österreicher nimmt seine Assistenten Toni Mestrovic und Alexander Zellhofer mit in die Limmatstadt. Michael Henke und Giuseppe Morello verlassen derweil das Trainerteam der Grasshoppers.