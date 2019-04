Die YB-Meisterhelden liessen es nach dem 1:0 schon in Zürich richtig krachen. Wir gewähren einen Einblick in die Kabine.

Auf dem Rasen im Letzigrund hatten die Young Boys schon mal 96 Minuten Zeit, um alles rauszuschwitzen, was sie Samstagabend nach einer ersten spontanen Meisterfeier zu sich genommen hatten. So erklärte es ein gelöster Thorsten Schick nach der Zugabe auf den 13. Titelgewinn in der Form eines 1:0-Sieges beim allzu harmlosen FC Zürich.

«Und jetzt machen wir dort weiter, wo wir am Vorabend aufhören mussten», kündigte der 28-jährige Österreicher an. Das ganze Team sehnte sich nach einer rauschenden Freinacht in der Hauptstadt. Laut Schick werden im Anschluss noch zähe Verhandlungen mit Gerardo Seoane anstehen: «Der Trainer sicherte uns 2 Freitage zu, wir probieren aber 3 daraus zu machen.» Der nächste Einsatz steht am Ostermontag bei Xamax an.

Premium-Bier muss reichen

Auch Michel Aebischer liess sein Umfeld noch in den FCZ-Katakomben wissen: «Heute lassen wir für einmal den ‹Regi-Shake› und nehmen stattdessen etwas Richtiges!» Loris Benito entpuppte sich beim ausgelassenen Feiern als Zigarren- und Prosecco-Experte.

Dabei konnte er sich einen Seitenhieb gegen YB-Sportchef Christoph «Wuschu» Spycher, der angeblich für die Getränke in der Garderobe zuständig war, nicht verkneifen. «Langsam könnte man dann mal Geld in Champagner investieren.» Immerhin war schon mal Premium-Bier griffbereit.

Erfahren Sie im Doppel-Interview unten mit Schick und Aebischer, welche Tipps der erfahrene Österreicher dem erst 22-Jährigen mit auf den Weg gibt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 14.04.2019 15:40 Uhr