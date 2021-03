Nach der Beurlaubung von Valentin Stocker trägt neu Pajtim Kasami die Captainbinde beim FC Basel. Die erste grosse Herausforderung für den 28-Jährigen in seinem Amt: Sein Team im Klassiker mit YB am Mittwoch zu führen.

Pikant: Neben dem FCB hatte letzten Sommer auch YB Interesse an der ablösefreien Verpflichtung Kasamis. Der Ex-Sion-Akteur entschied sich für Basel und gegen die Berner. Die Begründung behält Kasami verständlicherweise für sich. So weit, so gut.

Klar ist, dass sich der 12-fache Nationalspieler sein erstes von zwei Vertragsjahren in Basel anders vorgestellt hat. Das Ziel war der Meistertitel. Die Realität sieht komplett anders aus. 19 Punkte Rückstand auf Leader YB. Zum Vergleich: Basels Vorsprung auf den Barrage-Platz beträgt nur 10 Punkte. Hatte Kasami zu hohe Erwartungen? «Wenn man als Fussballer keine Ziele hat, ist man am falschen Ort», so die Antwort des Mittelfeldspielers.

Alle müssen am gleichen Strick ziehen

Es sei weiterhin sein grosses Ziel, mit dem FCB einen Meistertitel zu feiern. Und Kasami ist überzeugt, dass Basel YB über eine ganze Saison fordern kann. «Aber nur dann, wenn sämtliche Spieler ihre Leistung bringen und alles füreinander und für den Verein geben», so Kasami.

Die Kritik, die seit Wochen auf die Basler einprasselt, sieht der neue FCB-Captain als Ansporn: «Das sollte uns zusätzlich motivieren, noch härter zu arbeiten, um es dann all den Kritikern zu zeigen.»

Auf der Suche nach dem Befreiungsschlag

Die nächste Möglichkeit, ein Lebenszeichen auszusenden, bietet sich Basel am Mittwoch. Dann empfängt der FCB im «Topspiel» YB. Die ersten beiden Saisonduelle gingen jeweils an die Berner. Kasami versucht dennoch, zuversichtlich zu bleiben: «Wir werden YB genau analysieren und einen Plan haben, wie wir gegen sie spielen wollen. Jeder Match beginnt bei 0:0, und wir werden alles geben, um die 3 Punkte zu holen.»

Der FCB braucht einen Befreiungsschlag, um sich aus dem Negativtrott zu befreien. Dieser sollte besser früher als später erfolgen. Idealerweise aus Basler Sicht schon am Mittwoch mit einem Erfolg gegen YB.