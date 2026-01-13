Legende: Zeigt sich reumütig Kevin Behrens. IMAGO Images/IPA Photo

Kevin Behrens hat für seinen Ausraster um Entschuldigung gebeten. Der 34-jährige Stürmer war am Freitag im Testspiel zwischen Lugano und Pilsen auf seinen Teamkollegen Georgios Koutsias zugerannt, hatte ihn zu Boden geschubst und wüst beschimpft.

«Mein Verhalten ihm gegenüber war falsch und inakzeptabel, ebenso die Beschimpfungen», sagte Behrens laut einer Mitteilung der Tessiner. «Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich entschuldige mich auch bei meinen Mannschaftskollegen sowie beim Klub. Unabhängig von der Spannung des Moments hätte ich mir ein derartiges Verhalten niemals erlauben dürfen».

Lugano hat nach eigenen Angaben den Vorfall im Trainingslager intern behandelt und disziplinarische Massnahmen beschlossen.

Der Klub bekräftigte, «dass die gezeigten Verhaltensweisen in keinster Weise mit unseren Werten und der sportlichen Kultur vereinbar sind. Unabhängig von Emotionen, die im sportlichen Wettkampf auftreten können, ist eine derartige Reaktion nicht tolerierbar und darf einem Spieler – erst recht keinem Profi mit der Erfahrung von Kevin – niemals unterlaufen.»