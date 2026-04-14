Legende: Kehrt in die Schweiz zurück Marcel Koller. Keystone/Mohamed Hossan

Dennis Hediger ist per sofort nicht mehr Trainer des FC Zürich.

Interimistisch betreut Carlos Bernegger die Stadtzürcher bis Ende Saison.

Ab kommender Spielzeit wird der FCZ von der GC-Legende Marcel Koller betreut.

Der FC Zürich hat seit Anfang März 6 von 7 Super-League-Partien verloren und ist in der Tabelle auf Platz 10 abgerutscht. Die Championship Group wurde deutlich verpasst, die Reserve auf den Barrage-Platz beträgt bloss 7 Punkte.

Elf Tage vor Beginn der Relegation Group zogen die Stadtzürcher nun die Konsequenzen: Die Zusammenarbeit mit Trainer Dennis Hediger, der Ende Oktober ad interim auf den entlassenen Niederländer Mitchell van der Gaag gefolgt war, wurde per sofort beendet. Bis zum Ende der laufenden Saison übernimmt Carlos Bernegger interimistisch die Verantwortung als Cheftrainer.

GC-Legende Koller übernimmt

Auch die Trainerfrage über die laufende Spielzeit hinaus hat der FCZ bereits geregelt. Marcel Koller wird ab der Saison 2026/2027 neuer Cheftrainer. Er wird seine Tätigkeit am 1. Juni aufnehmen. Diese Personalie birgt durchaus eine gewisse Brisanz: Koller ist eine GC-Legende, hat während seiner Aktiv-Karriere nur für den Stadtrivalen gespielt (434 Partien zwischen 1978 und 1996).

Mit Koller kommt jedoch vor allem ein erfahrener und erfolgreicher Coach zum FCZ. In seiner Trainerkarriere gewann der 65-Jährige Meistertitel mit St. Gallen (2000) und den Grasshoppers (2003) sowie den Schweizer Cup mit Basel (2019). In der Bundesliga coachte Koller Köln und Bochum und später während 6 Jahren die österreichische Nationalmannschaft.

Zuletzt war Koller beim ägyptischen Club Al Ahly tätig (2022 – 2025), wo er mehrere Titel sowie zweimal die afrikanische Champions League gewann.