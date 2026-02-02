Am letzten Tag des internationalen Transferfensters gibt der FC Basel zwei Stammspieler nach Deutschland ab.

Philip Otele zieht es zu Aufsteiger Hamburg.

Jonas Adjetey wechselt zum VfL Wolfsburg.

Was sich in den letzten Tagen angekündigt hat, ist jetzt Tatsache: Double-Gewinner Basel muss künftig auf die Dienste von Philip Otele verzichten. Der Nigerianer wechselt am «Deadline Day» in die Bundesliga zum Hamburger SV.

Der Aufsteiger verpflichtet Otele leihweise mit einer Option zur definitiven Übernahme, wie der FCB in einer Medienmitteilung schreibt. «Ursprünglich war vereinbart, dass Otele den Klub nur im Falle einer festen Übernahme verlassen könne. Nun kommt der FCB jedoch dem ausdrücklichen Wunsch des Spielers nach und ermöglicht ihm den Wechsel in die Bundesliga», heisst es weiter.

Otele war erst im Sommer 2025 nach halbjähriger Leihe von Al-Wahda verpflichtet worden. In der Meistersaison hatte er mit 9 Treffern und 4 Assists in 18 Spielen massgeblichen Anteil am Titel. Auch heuer überzeugte er mit 13 Skorerpunkten in 30 Partien. Schon am Sonntag bei der Niederlage gegen Thun war der 26-Jährige nicht mehr zum Einsatz gekommen.

Viel Geld für Adjetey

Wenige Minuten nach dem Abgang von Otele verkündete der FCB auch jenen von Abwehrchef Jonas Adjetey. Der Ghanaer schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Anders als bei Otele habe sich die sportliche Leitung gegen einen Transfer ausgesprochen, aber «nachdem sich die Ereignisse am Montag unerwartet überschlagen hatten, haben wir als Verwaltungsrat entschieden, dass wir das finale Angebot des VfL Wolfsburg schlicht nicht ausschlagen können», teilt der FC Basel auf der Webseite mit. Laut Medienberichten überwiesen die «Wölfe» rund 9,5 Millionen Euro an den FCB.

Man wolle sich am Rheinknie «wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen», deshalb sei man nach wie vor auf Transfereinnahmen angewiesen, lautet die Erklärung für Adjeteys Transfer. Für Neo-Trainer Stephan Lichtsteiner ist der doppelte Abgang zwei Tage vor dem Cup-Viertelfinal gegen St. Gallen indes keine gute Nachricht.