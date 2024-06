Per E-Mail teilen

Legende: Neuer Chef an der Genfer Seitenlinie Thomas Häberli. Freshfocus/Toto Marti

Thomas Häberli übernimmt bei Servette das Traineramt von René Weiler.

Weiler wechselt intern und wird neuer Sportdirektor.

Häberli hat zuletzt 3 Jahre lang die estnische Nationalmannschaft gecoacht.

6 Tage nach seinem letzten Auftritt als Estland-Trainer hat Thomas Häberli einen neuen Job gefunden. Der 50-Jährige steht ab der neuen Saison an der Seitenlinie bei Servette in der Super League. Dies gab der Genfer Klub am Montag bekannt.

Gleichzeitig wechselt der bisherige «Grenats»-Coach René Weiler intern und wird neuer Sportdirektor. Er hatte die Genfer seit letztem Sommer trainiert. Weilers Wechsel war schon länger bekannt gewesen, aber noch nicht präzisiert worden.

Mehr folgt in Kürze.